Украина - это приз: пропагандист Путина разозлил сеть наглым выпадом

Российский политик, идеолог "русского мира" Николай Стариков в эфире российского радио заявил, что Украина – это приз для президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео выложил журналист Денис Казанский в Twitter.

"Россия не должна признавать отдельно Донецкую и Луганскую область. Политика России должна быть направлена на включение в зону влияния России всей Украины. Нам нужна вся Украина. Поймите, Украина – это не ноша, это не тяжесть, это алмаз, это приз", - сказал пропагандист.

Российский политик Стариков опять заявил, что России не нужен только Донбасс, а нужна вся Украина.



- Украина - это алмаз, это приз - говорит Стариков.



А потом они расскажут, что у нас гражданская война, и шахтеры Донбасса просто защищают свое право говорить на родном языке pic.twitter.com/VUhrMYNhfx 12 января 2019 г.

"А потом они расскажут, что у нас гражданская война, и шахтеры Донбасса просто защищают свое право говорить на родном языке", - прокомментировал слова пропагандиста Казанский.

В сети тут же стали обсуждать сказанное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли призыв Старикова захватить всю Украину.