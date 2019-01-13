Украина - это приз: пропагандист Путина разозлил сеть наглым выпадом

Российский политик, идеолог "русского мира" Николай Стариков в эфире российского радио заявил, что Украина – это приз для президента России Владимира Путина.
Соответствующее видео выложил журналист Денис Казанский в Twitter.
"Россия не должна признавать отдельно Донецкую и Луганскую область. Политика России должна быть направлена на включение в зону влияния России всей Украины. Нам нужна вся Украина. Поймите, Украина – это не ноша, это не тяжесть, это алмаз, это приз", - сказал пропагандист.
Российский политик Стариков опять заявил, что России не нужен только Донбасс, а нужна вся Украина.
- Украина - это алмаз, это приз - говорит Стариков.
А потом они расскажут, что у нас гражданская война, и шахтеры Донбасса просто защищают свое право говорить на родном языке pic.twitter.com/VUhrMYNhfx— Денис Казанський (@den_kazansky) 12 января 2019 г.
"А потом они расскажут, что у нас гражданская война, и шахтеры Донбасса просто защищают свое право говорить на родном языке", - прокомментировал слова пропагандиста Казанский.
В сети тут же стали обсуждать сказанное.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли призыв Старикова захватить всю Украину.