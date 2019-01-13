РУС. | УКР.

понедельник, 14 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 января

23:42
Украина - это приз: пропагандист Путина разозлил сеть наглым выпадом
23:16
Прощались более тысячи людей: под Никополем похоронили героя АТО
22:48
На Запорожье дикий зверь покусал троих людей: опубликованы фото
22:35
Известный украинский вратарь отличился за границей: опубликовано видео
22:11
Экс-глава УАПЦ отказался от почетного звания: стала известна причина
21:32
Суицид на светофоре: во Львове произошло странное ЧП
21:31
В чемпионате Украины появился тренер из Испании: опубликовано фото
21:04
Не Киев: назван самый комфортный город Украины
20:47
"Манчестер Юнайтед" продлил победную серию, выиграв битву тура в чемпионате Англии
20:35
ОРДЛО ждут перемены: раскрыты планы Кремля в отношении Донбасса
20:02
Экс-глава СБУ собрался идти в президенты: в сети нашли скрытый подтекст
19:31
Оккупированный Донбасс под ударом: в Украине заявили об угрозе "химатаки"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина - это приз: пропагандист Путина разозлил сеть наглым выпадом

воскресенье, 13 января 2019, 23:42

Российский политик, идеолог "русского мира" Николай Стариков в эфире российского радио заявил, что Украина – это приз для президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео выложил журналист Денис Казанский в Twitter.

"Россия не должна признавать отдельно Донецкую и Луганскую область. Политика России должна быть направлена на включение в зону влияния России всей Украины. Нам нужна вся Украина. Поймите, Украина – это не ноша, это не тяжесть, это алмаз, это приз", - сказал пропагандист.

"А потом они расскажут, что у нас гражданская война, и шахтеры Донбасса просто защищают свое право говорить на родном языке", - прокомментировал слова пропагандиста Казанский.

В сети тут же стали обсуждать сказанное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли призыв Старикова захватить всю Украину.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Керченский кризис вскрыл главную проблему мировых элит - эксперт-международник

У цивилизованного мира есть два способа остановить путинскую Россию - Андрей Клименко

Между Украиной и Польшей замороженная ситуация: нужно что-то делать с Бандерой и УПА - польский историк

Двойные выборы и церковные дрязги: политический прогноз на 2019 год

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: