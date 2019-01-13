В сети высмеяли призыв идеолога "русского мира" захватить всю Украину: видео

Российский политик, идеолог "русского мира" Николай Стариков в эфире российского радио заявил, что России нужен не только Донбасс, но и вся Украина.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Российский политик Стариков опять заявил, что России не нужен только Донбасс, а нужна вся Украина. - Украина - это алмаз, это приз - говорит Стариков. А потом они расскажут, что у нас гражданская война, и шахтеры Донбасса просто защищают свое право говорить на родном языке", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Но он воевать не пойдет. Другие будут погибать а он будет сидеть на москве и рассказывать сказки", "Все эти Стариковы живут в 2013 году, когда они что-то могли изменить: силой, деньгами. Сейчас 2019 у РФ нет ни сил, ни денег. Поэтому этот высер рассчитан на внутреннего потребителя, украинцам нет никакого смысла его обсуждать", "Подавятся! В этом году им будет не то, что не до Украины, даже не до Крыма. Они уже начали получать с начала этого года то, что посеяли - кармическое воздаяние, а там и волшебные пендели пойдут. Дальше больше...", "У Старикова президент хороший, а правительство плохое. Преступная наивность", "А Белорусь, им типа, не нужна? Без Украины и Белоруси они даже не славянское государство а лишь Московский улус великоордынских "пассионарных освободителей", присвоивших себе чужую историю. Залдостан, йолпт!" - пишут комментаторы.

Российский политик Стариков опять заявил, что России не нужен только Донбасс, а нужна вся Украина.



- Украина - это алмаз, это приз - говорит Стариков.



А потом они расскажут, что у нас гражданская война, и шахтеры Донбасса просто защищают свое право говорить на родном языке pic.twitter.com/VUhrMYNhfx — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 января 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли заявление одного из идеологов русского мира Николая Старикова о том, что лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер сражался за интересы американских инвесторов.