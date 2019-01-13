Украинцы нацисты? В сети набросились на Зеленского из-за исторического фото

На одной из страниц в социальной сети Facebook, посвященной кандидату в президенты и шоумену Владимиру Зеленскому, его сравнили с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Соответствующий пост опубликован на странице "ЗЕ команда Тернополь".

Авторы разместили фото Вилли Брандта, сделанное в 1970 году в Польше. На нем канцлер стоит на коленях перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто.

"Кто-то критикует Зеленского за намерения "стать на колени" ради своей страны. На фото исторический пример Вилли Брандта - канцлера Германии. Он сделал это ради своей нации", – говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что неизвестно, имеет ли сам Зеленский отношение к этой странице.

В сети не оценили посыл авторов поста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 января, в Киеве по улице Большая Васильковская, 21 произошла потасовка между полицейскими и неизвестными из-за помещения, которое якобы имеет отношение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.