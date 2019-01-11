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В Киеве штурмуют офис, который СМИ связывают с Зеленским: фото и видео

пятница, 11 января 2019, 20:37
Фото: Информатор

В пятницу, 11 января, в Киеве по улице Большая Васильковская, 21 произошла потасовка между полицейскими и неизвестными из-за помещения, которое якобы имеет отношение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, экипаж патрульных прибыл на обычный конфликт, во время которого одна из сторон предъявляла документы на собственность офисного помещения в здании на втором этаже. Копы запросили подмогу и через несколько минут подъехали еще несколько экипажей полиции.

Вскоре словесные конфликты переросли в потасовку. К месту инцидента начали собираться люди в гражданском, которые в открытую пытались напасть на патрульных. В ответ правоохранители использовали газ. Когда удалось попасть в офис, то они увидели, что под зданием собираются молодые люди спортивного телосложения. Около 40 человек, которые пришли под офис, были настроены агрессивно.

На место событий съехались несколько десятков сотрудников полиции специального назначения. В ходе конфликта были задержаны по меньшей мере четыре человека.

При этом, в СМИ появилась информация, что помещение, из-за которого произошел конфликт, каким-то образом связано с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Некоторые издания сообщали о том, что это офис комика. Однако полицейские не подтвердили этот факт и опровергли присутствие Зеленского на месте рейдерского захвата.

Как сообщал "Апостроф", о своем решении баллотироваться Зеленский объявил в новогоднюю ночь, чем наделал немало шума в сети.

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