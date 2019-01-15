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ЦИК зарегистрировал Гриценко кандидатом в президенты: он озвучил новую цель

вторник, 15 января 2019, 20:09

Во вторник, 15 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко кандидатом на выборах президента 31 марта 2019.

Сразу после регистрации Гриценко получил удостоверение кандидата.

"Только из ЦИК. Получил удостоверение кандидата в президенты. Впереди - изнурительная, но, верю, победная кампания. И потом работа - ради нашего с вами будущего! Эти выборы будут для Украины решающими", - сказал Гриценко.

Он отметил, что будет работать над тем, чтобы сделать невозможными фальсификаций на выборах.

"Мы найдем решение, чтобы люди чувствовали себя уверенно и знали, что каждый голос будет защищен", - подчеркнул кандидат.

Как сообщал "Апостроф", 12 января Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты.

11 января состоялся XIII съезд политической партии "Гражданская позиция", который принял решение о выдвижении Гриценко.

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