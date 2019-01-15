ЦИК зарегистрировал Гриценко кандидатом в президенты: он озвучил новую цель

Во вторник, 15 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко кандидатом на выборах президента 31 марта 2019.

Сразу после регистрации Гриценко получил удостоверение кандидата.

"Только из ЦИК. Получил удостоверение кандидата в президенты. Впереди - изнурительная, но, верю, победная кампания. И потом работа - ради нашего с вами будущего! Эти выборы будут для Украины решающими", - сказал Гриценко.

Он отметил, что будет работать над тем, чтобы сделать невозможными фальсификаций на выборах.

"Мы найдем решение, чтобы люди чувствовали себя уверенно и знали, что каждый голос будет защищен", - подчеркнул кандидат.

Как сообщал "Апостроф", 12 января Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты.

11 января состоялся XIII съезд политической партии "Гражданская позиция", который принял решение о выдвижении Гриценко.