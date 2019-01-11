Анатолия Гриценко выдвинули кандидатом в президенты: фоторепортаж

В пятницу, 11 января, во время съезда партии "Гражданская позиция" было принято решение о выдвижении Анатолия Гриценко кандидатом на очередных выборах президента Украины.

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовали экс-министр финансов Александр Данилюк, народные депутаты – "еврооптимисты" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Наталья Кацер-Бучковская, бывший нардеп – Тарас Стецькив. Также на мероприятии был глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и бывший пресс-секретарь Михаила Саакашвили Владимир Федорин, а также экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Выдвижение в президенты Гриценко поддержали партии "Волна" Виктора Чумака, "Альтернатива" Егора Фирсова, "Европейская партия" Николая Катеринчука, общественное движение "Родная страна" Николая Томенко.

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"Я вам гарантирую, что у президента Украины не будет оффшоров, собственности за границей, я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента", - заявил во время своего выступления Гриценко.

"Вверх больше не надо. Только где-кто – отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это все очень важно. Важно восстановить доверие. Слово "олигарх" Украина забудет", - пообещал кандидат в президенты.

Также Гриценко убеждал, что за 5 лет его каденции "реально вернуть Донбасс без капитуляционных минских договоренностей", отменить принудительный призыв в армию и реформировать армию.

Как сообщает пресс-служба партии, на съезде присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных лиц. По данным пресс-службы, за выдвижение Гриценко кандидатом на президентских выборах проголосовали все присутствующие делегаты. Комментируя это решение Гриценко заявил, что знает, как поднять страну и армию.

"Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент", - сказал он.