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​Годовщина принятия "диктаторских законов": названы причины, почему одиозные нардепы снова сидят в Раде

среда, 16 января 2019, 15:38

Из-за отсутствия механизмов политической ответственности и бездействия правоохранительных органов депутаты, голосовавшие в 2014 году за "диктаторские законы", до сих пор остаются на свободе, более того – некоторые из них до сих пор сидят в парламенте.

Об этом пишет "Апостроф".

Удивительно, но депутаты, которые с подачи Януковича, как утверждают в ГПУ, голосовали за "диктаторские законы", в обновленном парламенте заняли должности в комитетах по вопросам правовой политики и правосудия (Сергей Кивалов, Антон Киссе), прав человека (Александр Фельдман), и даже антикоррупционном комитете (Михаил Ланьо, Артем Ильюк).

Справедливости ради стоит отметить, что 24 нардепа отозвали свои голоса за законы от 16 января. По разным причинам: кто-то отсутствовал, кто-то уверял, что не голосовал. По большому счету, это идеальное преступление, ведь без зарегистрированного голоса в системе "Рада" всегда можно сослаться на то, что руку нардеп не поднимал, а его голос засчитали ошибочно.

Но отозвали свои голоса далеко не все. Тогда, почему же стало возможным второе пришествие таких нардепов в новый парламент?

"Этому есть два объяснения, - говорит "Апострофу" гендиректор общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель. - Во-первых, у нас в полной мере не работают механизмы политической ответственности. Да, за последнее десятилетие исчезли некоторые политические партии высшей лиги, например, коммунисты, социалисты. То есть как-то механизм все же работает. Но избиратели оценивают политические силы и политиков, прежде всего, по ключевым фразам, обещаниям, тезисам. Нет традиций более качественного анализа работы политиков. Я уверен, что на мажоритарных округах избиратели даже не вдавались в подробности, за что голосовал их депутат-мажоритарщик в предыдущем созыве, и не вспоминали голосование за "диктаторские законы". И это огромная проблема".

Вторая причина, по мнению эксперта, - провальная работа правоохранителей.

"С одной стороны мы слышали громкие заявления правоохранителей о том, что дела будут рассмотрены, но оснований для привлечения к ответственности за эти преступления не было. Какая же тогда цель подобных громких заявлений? " - резюмировал Алексей Кошель.

Детально читайте в материале "Апостррофа": Один мэр, другой "профи": как устроились нардепы, протянувшие "диктаторские законы".

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