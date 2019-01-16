Один мэр, другой "профи": как устроились нардепы, протянувшие "диктаторские законы"

Сегодня исполняется ровно пять лет с момента принятия законов от 16 января, которые в прессе и обществе были оценены как диктаторские. Напомним, что этот пакет законодательных инициатив спровоцировал мощную волну недовольства украинцев не только в Киеве, но и по всей стране, что привело к новому витку революции, потере власти регионалами и бегству Виктора Януковича и его ближайшего окружения из Украины. Некоторые из нардепов, кто голосовал и выступал активными лоббистами законов от 16 января, оказались на скамье подсудимых или были объявлены в розыск. Но есть и такие народные избранники, которые, следуя эволюционной аксиоме: "Выживают не самые сильные, а те, кто лучше всего приспосабливается", вовремя "переобулись" и нашли свое место под солнцем новой власти. Как сложилась их судьба, узнавал "Апостроф".

Трио дирижеров

Напомним, что законы от 16 января были приняты беспрецедентным для украинского парламентаризма способом: не через электронную систему "Рада", а простым поднятием рук депутатов из фракции коммунистов и "Партии регионов".

В частности, законы от 16 января предусматривали введение процедуры заочного уголовного преследования, вводилось наказание за клевету и сбор информации о сотрудниках правоохранительных органов. Под административную ответственность подпадали водители, которые двигались в колоне из пяти и более автомобилей, услуги мобильной связи предполагалось предоставлять только после письменного договора абонента с оператором. Кроме того, в новые жесткие условия были поставлены общественные организации: список причин для их запрета значительно расширился. Арестом карались и несанкционированные митинги.

По словам начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, инициатором диктаторских законов был беглый экс-президент Виктор Янукович. В самом же парламенте соавторами и лоббистами законов выступили регионалы Владимир Олейник и Вадим Колесниченко, а также коммунист Игорь Калетник.

Что касается Владимира Олейника, то он примкнул к фрик-команде экс-премьера Николая Азарова под названием "Комитет спасения Украины". Компанию ему составляют не менее одиозные украинофобы Игорь Марков и Юрий Кот. На сайте этой организации указано, что Олейник находится в "радикальной оппозиции к действующему режиму в Украине". Также экс-регионал получил постоянную прописку на российском телевидении, где регулярно рассказывает о "хунте", скором развале Украины и тиражирует всевозможные фейки.

Владимир Олейник на российском телевидении Фото: стоп-кадр из видеосюжета

А вот Вадим Колесниченко решил из Украины не убегать, но осел на оккупированной ее части - в Крыму. В Тавриде Колесниченко вступил в российскую партию "Родина", которой руководит бывший единорос Алексей Журавлев. Всю политическую карьеру Колесниченко в Крыму можно охарактеризовать словосочетанием "большой пролет". Сначала экс-регионал пролетел на выборах в так называемый Верховный совет Крыма. Потом пролетел на выборах в депутаты законодательного собрания Севастополя. В июне 2017 года Колесниченко сунулся в губернаторы Севастополя от "Родины"… и снова мимо: Журавлев был против. Тогда Колесниченко сменил "Родину" на "Партию Великое Отечество" и снова подался в губернаторы Севастополя. Угадайте результат... Отдушину Колесниченко нашел лишь в спорте, являясь действующим генсеком так называемого "Крымского футбольного союза".

Вадим Колесниченко занимает должность генерального секретаря так называемого "Крымского футбольного союза" в оккупированном Крыму Фото: facebook.com/kolesnichenko.vadim

Интереснее всего сложилась судьба бывшего вице-спикера ВР Игоря Калетника. Одиозный коммунист, конечно, тоже сбежал в Россию, но окончательно связи с Украиной решил не разрывать. Это и не удивительно, ведь в Украине Калетнику есть что терять. Например, по данным расследования журналистов программы "Наші гроші", на родственников коммуниста оформлен не один бизнес. Например, элитный охотничий клуб "Вепрь" в Винницкой области, два карьера по добыче песчаника, агрофирма, записанная на отца Григория. Кстати, Григорий Калетник и ныне является ректором Винницкого национального аграрного университета. Более того, весной 2018 года в ряде украинских СМИ появились, очевидно, заказные материалы о том, какой Игорь Григорьевич Калетник "блестящий профессионал". И судя по всему, "профессионал" не оставляет надежд вернуться в Украину, когда все уляжется. А это вполне может и произойти. Еще в декабре 2014 года ГПУ объявляла Калетника в розыск, вместе с Олейником. Однако в феврале 2018 года Апелляционный суд Киева не дал согласие на задержание одиозного чиновника времен Януковича.

Игорь Калетник сбежал в Россию Фото: lb.ua

Мелкие сошки

Кроме великолепной тройки Олейник - Колесниченко - Калетник, за законы от 16 января голосовал целый пантеон депутатов, которые не потерялись при новой власти и прошли уже в постреволюционный парламент. Всего таких нардепов 64. Из них по спискам партий прошло 11 человек: 10 привел Оппозиционный блок и одного депутата - Блок Петра Порошенко. Этот один депутат - Владислав Атрошенко. Он же возглавлял Черниговскую территориальную ячейку БПП. Но в должности депутата Атрошенко пробыл недолго и сам сложил мандат, так как в ноябре 2015 года с перевесом в 1,5% выиграл на выборах мэра Чернигова и руководит городом до сегодняшнего дня.

Остальные 53 нардепа, голосовавшие за законы от 16 января, прошли в ВР как самовыдвиженцы в одномандатных округах. Больше всего таких нардепов прошло от Харьковской области - 13 человек, на втором месте Донецкая область - 6 человек, и по 5 нардепов с меткой "16 января" привели в парламент избиратели Днепропетровской и Одесской областей.

Удивительно, но депутаты, которые с подачи Януковича, как утверждают в ГПУ, голосовали за "диктаторские законы", в обновленном парламенте заняли должности в комитетах по вопросам правовой политики и правосудия (Сергей Кивалов, Антон Киссе), прав человека (Александр Фельдман), и даже антикоррупционном комитете (Михаил Ланьо, Артем Ильюк).

Справедливости ради стоит отметить, что 24 нардепа отозвали свои голоса за законы от 16 января. По разным причинам: кто-то отсутствовал, кто-то уверял, что не голосовал. По большому счету, это идеальное преступление, ведь без зарегистрированного голоса в системе "Рада" всегда можно сослаться на то, что руку нардеп не поднимал, а его голос засчитали ошибочно.

Но отозвали свои голоса далеко не все. Тогда, почему же стало возможным второе пришествие таких нардепов в новый парламент?

"Этому есть два объяснения, - говорит "Апострофу" гендиректор общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель. - Во-первых, у нас в полной мере не работают механизмы политической ответственности. Да, за последнее десятилетие исчезли некоторые политические партии высшей лиги, например, коммунисты, социалисты. То есть как-то механизм все же работает. Но избиратели оценивают политические силы и политиков, прежде всего, по ключевым фразам, обещаниям, тезисам. Нет традиций более качественного анализа работы политиков. Я уверен, что на мажоритарных округах избиратели даже не вдавались в подробности, за что голосовал их депутат-мажоритарщик в предыдущем созыве, и не вспоминали голосование за "диктаторские законы". И это огромная проблема".

Вторая причина, по мнению эксперта, - провальная работа правоохранителей.

"С одной стороны мы слышали громкие заявления правоохранителей о том, что дела будут рассмотрены, но оснований для привлечения к ответственности за эти преступления не было. Какая же тогда цель подобных громких заявлений? " - резюмировал Алексей Кошель.

Примечательно, что в новый, постреволюционный ландшафт, вписались не только старые нардепы, но и многие инициативы, за которые они голосовали в законах от 16 января. Так, например, 5 лет назад вводилось понятие иностранных агентов, применимое к общественным организациям, которые финансируются из-за рубежа и имеют возможность влиять на политические процессы в стране. А в сентябре прошлого года Петр Порошенко в своем послании к парламенту отметил, что поддерживает идею написания законопроекта об иностранных агентах, но, конечно же, кремлевских.

Кроме того, законы от 16 января предусматривали блокировку интернет-ресурсов в случае, если их контент противоречит законодательству. На данный момент в Украине заблокированы российские социальные сети. Регистрация абонентов мобильной связи по паспортам?.. Соответствующий законопроект уже разработан Госспецсвязи.