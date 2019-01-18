Хотят превратить в украинскую Чечню: назван опасный сценарий окончания войны на Донбассе

Одним из решений конфликта на Донбассе может стать превращение оккупированных территорий в "украинскую Чечню".

В этом уверен первый вице-президент Национальной академии наук, в обязанности которого входит координация исследований учреждений НАН Украины в области национальной безопасности Владимир Горбулин, передают Факты.

"Вот так называемая оппозиция обещает за пять-шесть недель решить проблему Донбасса. На каких условиях, хотел бы спросить. На российских? То есть создать там "украинскую Чечню". Киев будет вкладывать в восстановление разрушенной инфраструктуры деньги, а управлять регионом реально будет Россия, о чем мечтает господин Путин", - уверяет он.

По его словам, на данный момент от прежнего Донбасса ничего не осталось.

"Из Донбасса вывезено все. Из Донецка — завод химических изделий (был одним из лучших) и "Топаз", где производили "Кольчугу" (я в свое время этот завод не давал приватизировать Януковичу), из Рубежного на Луганщине — завод "Заря", который изготавливал баллиститное твердое топливо (входил в тройку лучших в СССР после химкинского в Подмосковье и бийского на Алтае). Донбасс разрушен. Повесить на Украину такой груз, который невозможно будет сбалансировать…" - добавляет эксперт.

Помимо того, есть еще одна проблема, которая является не меньшей, чем предыдущие.

"Сейчас не предложу, что надо вкладывать в головы и сердца людей, которые остались там. Она стала экзаменом Украины на прочность. И пока мы его выдерживаем. Мы находились в «тюрьме народов», простите. И без революций из нее вышли. Тюрьма рухнула — и мы оказались свободными. Это привело к тому, что как нация мы вообще не самоорганизовались. Выскажу мысль: благодаря агрессии произошла национальная украинская идентификация. Возьмите хотя бы наше волонтерское движение. Такого народного подъема никогда и нигде не было", - объясняет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине жестко высказались о "ходоках" на Донбасс.