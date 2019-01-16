Устранить Медведчука: в Украине жестко высказались о "ходоках" на Донбасс

Правоохранительные органы должны отреагировать на факт посещения оккупированной территории Донбасса представителем украинского политика, лидера "Украинского выбор" Виктора Медведчука Дмитрия Перлина.

Такое мнение "Апострофу" выразил народный депутат, экс-заместитель главы СБУ Андрей Левус.

"Проверить, если все подтвердится, то возбуждение уголовного дела и суд",- сказал он.

Вместе с тем нардеп заявил, что на сложившуюся ситуацию также должно отреагировать высшее политическое руководство.

"Комплексное решение подобной проблемы - это реакция высшего политического руководства страны на деятельность такого лица как Медведчук. Пока кум Путина остается де-факто неприкосновенным человеком в Украине, до тех пор вопрос подобных "визитов" решен не будет. Можно хоть с десяток подобных Перлиных посадить, но без решения вопроса Медведчука, это не будет иметь никаких стратегических последствий. Нужно устранить Медведчука с политической и экономической жизни Украины. А никаких шагов в этом направлении не видно",- утверждает нардеп.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Зачем в Донецк ездил соратник кума Путина: когда ждать новую войну за Донбасс.