Журналисты нашли у Зеленского бинес в России: видео и реакция сети

У шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, до сих пор существует кинобизнес на территории России, хотя он уверял, что закрыл его еще в 2014 году.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Журналисты нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family Ltd. Эта же компания является соучредителем ООО «Квартал 95» в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский , его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Согласно финансовой отчетности этих российских компаний, все они продолжают свою хозяйственную деятельность.

Наиболее успешной из них является "Грин Филмс". По данным Федеральной службы государственной статистики России, в 2014 году размер денежных поступлений на счета «Грин Филмс» составил более 340 млн рублей, в 2015-м - около 208 млн рублей, в 2016-м - чуть более 123 миллиона рублей.

В 2017 году размер поступлений "Грин Филмс" вырос до почти до 180 млн. Среди них от аренды, роялти, лицензионных платежей - около 143 миллионов рублей.

В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до 2017 года составили около 13 млн долларов, или более чем 350 млн гривен по нынешнему курсу.

По данным реестра прокатных удостоверений кинолент в РФ, "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в России после начала военной агрессии в 2014 году. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014), "Между нами, девочками" (2015), "Петля Нестерова" (2015), "8 лучших свиданий" (2016).

Как известно, в конце декабря 2018 года Владимир Зеленский в интервью заявлял, что последний фильм "кварталовцы" делали с российскими коллегами в 2012 году.

"Последний фильм, который мы делали с российскими коллегами, значит, в 2012 году, а в эфир он выходил в 2014-м", - заявил Зеленский, позже добавив, что "прекратилось все по взаимному "симпатией".

"У нас был офис в Москве. Это все было до 14-го года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много", - рассказал он.

Вопрос о деятельности кинобизнеса на территории России журналистам удалось задать Владимиру Зеленскому направления, возле его офиса в Киеве. На что он ответил: "Ну и работайте с ними. Я с ними не работаю. Успехов вам".

Впоследствии его пресс-служба в письменном комментарии отметила: "... В течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и тому подобное. (...) Студия "Квартал 95", осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит".

Кроме того, журналистам также удалось обнаружить, что фирма "Грин Филмс", которой через кипрскую компанию владеет Зеленский, выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета Российской Федерации.

Расследование и реакция Зеленского на вопрос журналистов вызвали бурную реакцию в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз перспектив Зеленского на выборах.