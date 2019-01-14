Что светит Зеленскому на выборах: появился интересный прогноз

У шоумена Владимира Зеленского есть все шансы попасть во второй тур президентских выборов, однако для этого есть серьезное препятствие.

Об этом "Апострофу" рассказал политолог Михаил Басараб.

По его словам, Зеленский является не таким уж маргинальным кандидатом, каким мог показаться на первый взгляд. Лидер "95 квартала" ориентируется не только на избирателей Юга и Востока страны, однако и старается наладить контакт с другими регионами.

"То есть сначала казалось так, что он будет работать на избирателя Юга и Востока страны, и его предвыборная повестка будет в определенной степени совпадать с повесткой дня так называемых синих кандидатов… Из интервью сложилось впечатление, что Зеленский не оставляет надежд там работать, и мне кажется, что одной из задач этого интервью, было показать себя нетоксичным кандидатом для жителей центрального и западного регионов. То есть в ключевых маркерах он себя четко позиционировал: он не пророссийский, он за единый государственный язык, он помогал вместе с "Кварталом" бойцам, то есть забито несколько основных кольев, которые открыли возможность для общения с избирателями Центра и Запада Украины", – отметил Басараб.

Политолог утверждает, что Зеленский уже имеет во многих областях высокую электоральную поддержку. В то же время, его избиратели – наиболее нестабильны.

"А это говорит о том, что эти регионы уже сегодня достойны внимания с его стороны, уже сегодня он может рассчитывать на улучшение своих позиций и наращивания электоральной поддержки в этих областях. Поэтому это не такой уж простой кандидат, как казалось на первый взгляд. Шансы Зеленского попасть во второй тур есть. Хотя есть еще один важный момент: социологи говорят о том, что, просматривая рейтинг Зеленского, нужно понимать, что у него самая нестабильная электоральная база, а именно - избиратели, которые не ходят или не придут на избирательные участки, преимущественно. Поэтому не факт, что сегодняшний рейтинг он получит на избирательных участках", – резюмировал эксперт.

Подробнее о выборах президента в Украине читайте в материале "Апострофа": Мыслящая часть Украины ждет, что выборы спасут "черные лебеди".