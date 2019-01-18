РУС. | УКР.

пятница, 18 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 января

20:29
​Под Винницей родители замучили до смерти годовалого ребенка
20:15
Стал известен еще один важный факт об убийце мэра Гданьска
20:02
Трансфер Ракицкого в российский топ-клуб: появилась реакция "Шахтера"
19:43
В Харькове арестовали россиянина, прятавшего под диваном труп женщины: жуткие фото
19:37
На трассе Киев-Одесса два авто попали в ДТП, а один водитель устроил стрельбу: фото
19:22
Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
19:17
​ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты
19:07
​Укрзализныця повысила цены на некоторые услуги: появились цифры
18:55
Суд вынес очередной мягкий приговор организаторам ДНР
18:48
​Нас уже далеко не 52 миллиона: в Украине сообщили грустную статистику
18:28
Стало известно, почему лидер "Шахтера" хочет перейти в российский клуб
18:26
​Минус пять: в сети опубликовали фото "грузов 200" у боевиков на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

пятница, 18 января 2019, 19:17

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно информации, 15 и 16 января в комиссию поступили документы для регистрации кандидатами в президенты лидера партии "5.10" Геннадия Балашова и народного депутата Ольги Богомолец.

"Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: Балашова Геннадия Викторовича, 1961 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, физическое лицо - предпринимателя, члена политической партии "5.10", субъект выдвижения - партия "5.10"; Богомолец Ольгу Владимировну, 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, беспартийная, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 15 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко кандидатом на выборах президента 31 марта 2019.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один мэр, другой "профи": как устроились нардепы, протянувшие "диктаторские законы"

Зачем в Донецк ездил соратник кума Путина: когда ждать новую войну за Донбасс

Мыслящая часть Украины ждет, что выборы спасут "черные лебеди" - политолог

Керченский кризис вскрыл главную проблему мировых элит - эксперт-международник

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: