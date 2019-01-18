​ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно информации, 15 и 16 января в комиссию поступили документы для регистрации кандидатами в президенты лидера партии "5.10" Геннадия Балашова и народного депутата Ольги Богомолец.

"Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: Балашова Геннадия Викторовича, 1961 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, физическое лицо - предпринимателя, члена политической партии "5.10", субъект выдвижения - партия "5.10"; Богомолец Ольгу Владимировну, 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, беспартийная, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 15 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко кандидатом на выборах президента 31 марта 2019.