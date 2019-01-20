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Европа проигрывает России: в Украине указали Западу на подготовку Путина к войне

воскресенье, 20 января 2019, 10:02

В Украине указали на важный момент, который сигнализирует о подготовке России к полномасштабной войне.

В этом уверен советник президента Украины Владимир Горбулин, передает ZN.ua.

"Самая большая опасность для Европы - даже не сами действия России, а стратегически неправильные ответы на эти действия. Санкционная политика почти достигла своего предела (что, впрочем, не означает необходимость ее отмены), а на расширение мер ЕС, скорее всего, не пойдет. Российская экономика в целом адаптировалась к санкционному режиму, фактическая милитаризация экономики (при сохранении Западом путей обхода им же внедренных санкций) делает этот режим малоэффективным. Запад так долго приберегал санкционные козыри (как отключение России от системы SWIFT) на черный день, что сейчас, даже в случае их использования, они не произведут должного эффекта: РФ начала готовиться к новому вызову с 2015 года и, вероятно, потенциально готова ответить на него. Россия внутренне закрывается, отсекая некритичные для жизнедеятельности связи с миром. И это тоже следует считать признаком возможной подготовки к войне", - уверен он.

По его словам, не следует недооценивать российские вооруженные силы.

"Речь идет об армии, которая постоянно воюет, опирается на масштабную программу перевооружения. Нашим союзником является русская коррупция, но делать этого стратегическую ставку так же бессмысленно, как и надеяться на исключительную роль политики санкций. Выбранный Россией курс на милитаризацию, сочетающийся с подрывной работой в европейских странах, грозит дальнейшими дестабилизацией и напряжением", - объясняет Горбулин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Горбулин назвал главные страхи Путина в случае масштабного наступления в Украине.

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