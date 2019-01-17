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Названы главные страхи Путина в случае масштабного наступления в Украине

четверг, 17 января 2019, 12:12

Президент России Владимир Путин вряд ли решится на полномасштабную войну, потому что понимает связанные с этим риски.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал советник президента Украины Владимир Горбулин.

По его словам, Путин понимает, что полномасштабная война может означать конец не только для Украины и России, но и для всего мира.

"Путин любит жизнь. Он ездит в автомобиле по БАМу, летает в истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя. Он понимает, что полномасштабная война — это, может быть, конец не только Украине и России, но и всему земному шару, который, к слову, и сам за счет цивилизации приближается к какому-то окончанию… Еще один довод — наличие у Украины атомных электростанций. Да и Курская, и Ростовская АЭС совсем недалеко. Не думаю, что Путин незнаком с Чернобыльской трагедией", – говорит Горбулин.

Дополнительный аргумент против российского наступления в Украине – вероятные перебои с поставками газа в Европу.

"Следующий аргумент — наша транспортная газовая система. Для чего все эти "Северные потоки"? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на одни сутки прекратили подачу газа, и то какой шум поднялся", – отмечает аналитик.

Напомним, подробнее о вероятных планах Путина читайте в материале "Апострофа": Готов отдавать территории: Путин задумал неприятный обмен для Украины.

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