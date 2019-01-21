ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты: названы имена

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Украины выдвиженца от партии "УКРОП" Александра Шевченко и самовыдвиженца экс-главу ГФС Романа Насирова.

Такое решение приняли члены ЦИК во время заседания в понедельник, 21 января, передает пресс-служба комиссии.

Таким образом, по состоянию на 21 января зарегистрировано уже 12 кандидатов в президенты.

Кроме того, в понедельник документы на регистрацию в ЦИК принес лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 18 января, ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты - лидера партии "5.10" Геннадия Балашова и народного депутата Ольгу Богомолец.