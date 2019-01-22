Клаcсический мафиози и знаток чифиря: Луценко рассказал, как пил водку с Януковичем

Экс-президент Украины Виктор Янукович по натуре является мафиози, который умело скрывал это под маской политика.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, Янукович был классическим главой мафии, который рассматривал государство как систему сбора общака и совершенно не стеснялся этого.

"Как человек, это был не такой орангутан, как его нарисовали перед первым Майданом. Он хитрый, умный, мстительный... Ну, то есть все, что вы читаете в любых книгах о криминале, с плюс-минус поправкой, вы у него увидите", - заявил он.

Луценко назвал Януковича жесточайшим мафиози, рассказав историю общения с ним перед акцией "Повстань, Україно!", когда тот был губернатором Донецкой области.

"Пьем водку... я Януковичу говорю: "Смотри, я работал на заводе, где было 20 литров спирта за смену. Так что ты меня на это не бери. По чифирю – да, слаб, но по водке нет". И тут я вижу – маска с него спадает, звериный оскал гангстера появляется: "Шо ты, сука, знаешь про чефир? Такие, как ты, у меня на лагере сопли мертвяков сосали!". Честно: я не испугался, но офигел. Вот это вам долгий ответ, кто такой Янукович. Маску он умеет надевать, и даже по-украински говорить, но все равно остался там, в той зоне", - отметил глава ГПУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее Луценко сделал важное заявление по делу бежавшего из Украины соратника Януковича.