Приговор Януковичу: онлайн-трансляция из зала суда

В четверг, 24 января, в Оболонском суде начнется заседание по делу президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Планируется, что во время заседания начнут зачитывать приговор. Отметим, что бывшего президента обвиняют в государственной измене и еще нескольких преступлениях против Украины. Начало заседания запланировано на 9:00.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Виктора Януковича доставили в клинику в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и колена. Предполагается, что травму он получил на одном из теннисных кортов в Подмосковье. Официального подтверждения эта информация не получила.

Также суд допросил Порошенко по делу о госизмене Януковича. Кроме того, в суде по делу о госизмене Януковича допросили Александра Турчинова.