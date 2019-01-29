На форуме Порошенко гостей угощали печеньками и салом: эксклюзивные фото

Во вторник, 29 января, в Киеве проходит форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в котором примет участие президент Украины Петр Порошенко.

На форуме побывал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Как можно увидеть на фотографиях, на форуме гостей угощают пирожками с мясом, печеньем и бутербродами с салом и колбасой. Стоит отметить, что, как сообщает корреспондент, продукции компании Roshen обнаружено не было.

Также, судя по фото, гостей на форум прибыло уже немало.

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Форум начался в 14:00. Место его проведения: Международный выставочный центр, Броварский проспект, 15.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 января нынешний президент Петр Порошенко будет выдвинут съездом БПП как кандидат на следующие выборы.