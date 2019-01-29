РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

19:03
Остановить войну, вернуть мир: Рабинович озвучил главные цели своей партии
19:00
Политики спекулируют на базовых потребностях избирателей - социсследование Seetarget
18:53
В Софийском соборе произошло опасное ЧП: подробности
18:51
Залищук стала заместителем руководителя штаба Гриценко по международным вопросам
18:50
Во Франции обсудили украинские выборы: Светличная рассказала подробности
18:39
Суд в Украине разрешил взыскать с России убытки от аннексии Крыма
18:27
Авторитетный журналист высказался о будущем Ракицкого в сборной после перехода в "Зенит"
18:21
Русский мир и своя Чечня: в сети жестко ответили на предложение кума Путина по Донбассу
17:55
Известный украинский тренер раскритиковал переход Ракицкого в "Зенит"
17:50
Ушел из жизни легендарный украинский тренер
17:45
Евросуд принял важное решение по делам украинских узников Кремля
17:40
Мы сами выбрали этот путь: Повалий сделала личное признание
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Русский мир и своя Чечня: в сети жестко ответили на предложение кума Путина по Донбассу

вторник, 29 января 2019, 18:21

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.

Об этом он сказал на первом съезде "Оппозиционной платформы - за жизнь", где выразил поддержку кандидату в президенты Юрию Бойко, передает "Украинская правда".

По его словам программа Бойко предусматривает возвращение "людей, а не территории", через их сознание, гарантии безопасности и уже потом стоит "возвращать Донбасс в Украину и Украину на Донбасс".

Медведчук отметил, что договоренности о мире могут быть достигнуты в четырехугольнике - Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"План концепции предусматривает создание автономного региона Донбасс в составе Украины - со своим парламентом, правительством и другими органами власти", - заявил он.

Также политик добавил, что предлагается внести соответствующие изменения в Конституцию Украины и добавил, что это якобы не противоречит Минским договоренностям и законодательству Украины.

"Порошенко говорит, что ключ от мира находится в Кремле. Знаете, он прав - это действительно так. Но в зависимости от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем, где этот ключ, и знаем, где находятся двери, к которым подходит этот ключ", - подчеркнул кум Путина.

Предложение Медведчука в сети восприняли неодобрительно.

"Русский мир хочет, чтобы в Украине была своя Чечня с князьками, которая будет вечно шантажировать Киев и блокировать интеграцию с ЕС", - написал в Twitter журналист Денис Казанский.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о визите в Донецк человека Медведчука и встрече с главарем ДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя"

Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии

Поле для популистов: украинцы доведены до того, что хотят быть обманутыми

Не тешьте себя иллюзиями: Россия не откажется от агрессивных планов - политолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: