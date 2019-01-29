Русский мир и своя Чечня: в сети жестко ответили на предложение кума Путина по Донбассу

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.

Об этом он сказал на первом съезде "Оппозиционной платформы - за жизнь", где выразил поддержку кандидату в президенты Юрию Бойко, передает "Украинская правда".

По его словам программа Бойко предусматривает возвращение "людей, а не территории", через их сознание, гарантии безопасности и уже потом стоит "возвращать Донбасс в Украину и Украину на Донбасс".

Медведчук отметил, что договоренности о мире могут быть достигнуты в четырехугольнике - Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"План концепции предусматривает создание автономного региона Донбасс в составе Украины - со своим парламентом, правительством и другими органами власти", - заявил он.

Также политик добавил, что предлагается внести соответствующие изменения в Конституцию Украины и добавил, что это якобы не противоречит Минским договоренностям и законодательству Украины.

"Порошенко говорит, что ключ от мира находится в Кремле. Знаете, он прав - это действительно так. Но в зависимости от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем, где этот ключ, и знаем, где находятся двери, к которым подходит этот ключ", - подчеркнул кум Путина.

Предложение Медведчука в сети восприняли неодобрительно.

"Русский мир хочет, чтобы в Украине была своя Чечня с князьками, которая будет вечно шантажировать Киев и блокировать интеграцию с ЕС", - написал в Twitter журналист Денис Казанский.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о визите в Донецк человека Медведчука и встрече с главарем ДНР.