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В США предупредили Украину о готовящейся атаке России

вторник, 29 января 2019, 17:28

Нацразведка США предупреждает, что Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять на президентские выборы на Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы на Украине", - сказал директор Нацразведки США Дэн Коутс на слушании в сенатском комитете по делам разведки во вторник, 29 января.

Выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. ЦИК уже зарегистрировала более 20 кандидатов в президенты.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс в Украине.

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