Россия нашла новый способ для шантажа Украины: в США раскрыли план Путина

Все указывает на то, что Россия будет удерживать украинских моряков минимум до апреля, что связано с президентскими выборами в Украине.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время международного телефонного брифинга для журналистов, в котором участвовал и "Апостроф".

По его словам можно сделать вывод, что РФ будет использовать пленных украинских моряков для давления на Украину, ведь нет никаких законных оснований для их заключения.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, группа пограничных кораблей Российской Федерации атаковала группу украинских кораблей, которые шли из Одессы в Мариуполь, в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу".

Впоследствии корабли, вместе с 24 моряками были взяты в плен. В Москве против них устроили судилище и взяли под стражу.

Международное сообщество осудило агрессивные действия России и настаивало на немедленном освобождении пленных моряков. Впрочем, Россия игнорирует эту тему.

Подробнее о захвате и перспективы освобождения пленных из России читайте в материале "Апострофа" Война за право: как вернуть моряков домой.