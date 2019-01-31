Смешно и жизненно: Тимошенко повеселила сеть неожиданным анекдотом

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время визита в Сумскую область посетила Музей шоколада в Тростянце.

Об этом политик рассказала на своей странице в Facebook.

"Находясь на Сумщине, не могла не посетить Музей шоколада в Тростянце. Прекрасный музей. После выборов передадим сюда еще один экспонат", - написала она.

На видео Тимошенко изучает музейные экспонаты, а также рассказывает анекдот о разнице между президентом Украины Петром Порошенко и шоколадом. Подробности на видео.

Заметим, что пользователи сети благосклонно отнеслись к шутке Тимошенко.