Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время заключительной части съезда партии 2 февраля призвал президента Украины Петра Порошенко "освободить Украину от кума Путина".

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

"Он не освобождает заложников - он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", – заявил Яценюк.

Арсений Яценюк обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам Европейского Союза, в страны Большой семерки с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации с целью восстановления территориальной целостности Украины, восстановление судоходства в Керченском проливе и возвращения украинских заложников, содержащихся московским режимом ".

"Мое личное обращение к Петру Порошенко. Господин президент, мы обращаемся к членам Европейского Союза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к Вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников - он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Арсений Яценюк.