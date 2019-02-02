Языковой скандал: Венгрия нашла неожиданного союзника против Украины

Позиция США по спору между Венгрией и Украиной относительно положений украинского закона об образовании, касающихся языка меньшинств, сместилась в сторону поддержки Будапешта.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на проект либеральных венгерских журналистов Direkt36.

Отмечается, что в распоряжении журналистов оказалась дипломатическая телеграмма, присланную в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо содержит подробности беседы между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, состоявшейся 18 декабря в Вашингтоне.

"В случае Украины, американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии о националистическом отношении Украины и опасном прецеденте, который может создать ее закон об образовании", - отмечается в документе.

Митчелл якобы признал, что "отрицания Венгрии по закону об образовании Украины относительно меньшинств являются законными, и США постоянно поднимают это перед украинской стороной".

"Митчелл сказал, что он надеется, что украинское правительство вскоре уступит. Чиновник венгерского Министерства иностранных дел и торговли также сказал директору, что в последнее время украинцы казались более конструктивными в переговорах с министром иностранных дел Петером Сийярто", - говорится в материале.

Однако дипломатия Венгрии и США очень далека от полного согласия по вопросу Украины. Митчелл пожаловался Мадяру, что венгерский премьер Виктор Орбан говорил об Украине как о "буферном государстве".

По словам Митчелла, он считает, что в "фундаментальном интересе" Венгрии лежит то, чтобы Украина стала частью Запада, и Украина может служить примером того, что "небольшое государство может установить политическую независимость от России".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Венгрия планирует ввести конфискацию имущества для украинцев, которые имеют двойное гражданство и пользуются льготами их страны, не проживая на ее территории.