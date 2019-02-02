РУС. | УКР.

суббота, 2 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 февраля

18:26
Украина вернула МВФ часть долга: названа сумма
18:01
Языковой скандал: Венгрия нашла неожиданного союзника против Украины
17:40
Яценюк обвинил кандидатов в президенты в популизме и "большевизме"
17:27
Кличко подловили на пляже во время отдыха с маленькой дочкой
17:23
Огонь распространяется: новые детали масштабного пожара на "Дарынке"
17:07
Известный украинский дипломат получил серьезную травму: стали известны детали
17:00
Украинский футболист отметился красивым голом в Европе: опубликовано видео
16:59
​Тепло и туманно: синоптики порадовали украинцев погодой на ближайшие дни
16:42
Тимошенко пожелала Украине окончания политического "дня сурка"
16:31
Суд в Украине принял громкое решение по одиозному экс-министру Януковича
16:29
Выглядишь счастливой: Ани Лорак впервые после развода показалась поклонникам
16:27
Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Языковой скандал: Венгрия нашла неожиданного союзника против Украины

суббота, 02 февраля 2019, 18:01

Позиция США по спору между Венгрией и Украиной относительно положений украинского закона об образовании, касающихся языка меньшинств, сместилась в сторону поддержки Будапешта.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на проект либеральных венгерских журналистов Direkt36.

Отмечается, что в распоряжении журналистов оказалась дипломатическая телеграмма, присланную в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо содержит подробности беседы между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, состоявшейся 18 декабря в Вашингтоне.

"В случае Украины, американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии о националистическом отношении Украины и опасном прецеденте, который может создать ее закон об образовании", - отмечается в документе.

Митчелл якобы признал, что "отрицания Венгрии по закону об образовании Украины относительно меньшинств являются законными, и США постоянно поднимают это перед украинской стороной".

"Митчелл сказал, что он надеется, что украинское правительство вскоре уступит. Чиновник венгерского Министерства иностранных дел и торговли также сказал директору, что в последнее время украинцы казались более конструктивными в переговорах с министром иностранных дел Петером Сийярто", - говорится в материале.

Однако дипломатия Венгрии и США очень далека от полного согласия по вопросу Украины. Митчелл пожаловался Мадяру, что венгерский премьер Виктор Орбан говорил об Украине как о "буферном государстве".

По словам Митчелла, он считает, что в "фундаментальном интересе" Венгрии лежит то, чтобы Украина стала частью Запада, и Украина может служить примером того, что "небольшое государство может установить политическую независимость от России".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Венгрия планирует ввести конфискацию имущества для украинцев, которые имеют двойное гражданство и пользуются льготами их страны, не проживая на ее территории.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

С мечтой о депутатстве: как Гриценко, Садовой и Вакарчук собрались в Раду

Чтобы не пришла лисичка: как Порошенко выдвигал себя в президенты

Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя"

Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: