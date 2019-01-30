Венгрия хочет конфисковать жилье украинцев с двойным гражданством: подробности скандала

Власти Венгрии планирую ввести конфискацию имущество для украинцев, которые имеют двойное гражданство и пользуются льготами их страны, не проживая на территории Венгрии.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net.

Прокуратура венгерского города Ниредьгаза предъявила обвинение в финансовом мошенничестве и подделке документов против трех лиц с двойным гражданством. Они годами незаконно получали пенсию и социальные выплаты.

Согласно с законами Венгрии право на пенсию имеют только те, кто постоянно проживают на территории страны. Однако многие украинцы, получив венгерское гражданство по упрощенной процедуре, этого правила не придерживаются.

Так, в Венгрии отметили, что еще в 2014 году члены одной семьи, воспользовавшись помощью венгерского владельца дома, стали владельцами дома в селе Нирмедеш. Однако они там не проживали. В 2015 году супружеская пара из Украины оформила пенсию, которую венгерское государственное казначейство выплачивало годами. Такое нарушение заметили позже в ходе проверки. Согласно с законами Венгрии прокуратура требует теперь конфисковать их имущество.

"Расследование в селе началось еще в 2015 году. Тогда оказалось, что в некоторых домах прописано по 70 человек одновременно, однако никто из них там не проживает. В махинациях с пропиской подозревают бывшего главу села, но где он находится сейчас никто не знает", - говорится в сообщении.

Подобная ситуация сейчас зафиксирована в городах Матезалка и Фегирдермот. Лишь в одном Нирдмедеши уже насчитали 250-300 случаев с фиктивной пропиской на 2700 жителей села. Стало известно, что местные венгры радушно прописывали украинцев за вознаграждение.

Властей поразило и то, что у "новых венгров" есть немало детей. Их соответственно заинтересовало, почему они не ходят в школу или детский сад. Оказалось, что все они проживают на территории Украины.

Как сообщал "Апостроф", консульства Венгрии на территории Украины прекратили и не будут восстанавливать процедуру выдачи венгерского гражданства гражданам Украины на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве в связи со скандалом с паспортами.