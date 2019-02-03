Заговор против бедных: украинцев предупредили об опасности популистов

Стремительно набирающие популярность среди украинцев идеи популистских сил могут привести к расколу общества и таят в себе множество угроз.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

По его словам, популисты достаточно активно используют в том числе и новейшие технологии, и медиапространство.

"Социальные сети, интернет, открытые площадки дают возможность апеллировать к эмоциям. Популисты включают определенную эмоцию и связывают ее с каким-то определенным событием. Например, мол, вы бедные, и у вас ничего не получается, потому что существует всемирный заговор либералов, и они на вас наживаются", - пояснил эксперт.

Петренко пояснил, что многие это действительно воспринимают, поскольку любой популист - "это очень такая яркая личность, его как раз больше любят за его поведение, чем за его идеи, высказывания, действия".

В свою очередь, традиционным политическим силам сложно проводить коммуникацию с гражданами на таком же уровне. В результате антилиберальные популистские движения набирают обороты во многих странах, в том числе и в Украине.

"В первую очередь, это попытка разрушить систему, а фактически, можно сказать, узурпация власти. То есть антилиберальная демократия - это действительно новый вид тоталитаризма, который, разумеется, видит своим врагом именно ценности открытого общества. Он пытается разрушить систему сдержек и противовесов, подчинив себе соответствующие верховные суды. И еще одно, самое опасное - полностью разрушить любой плюрализм", - рассказал Петренко.

"Это касается не только политических сил, а мыслей в целом. Они разделяют общество на хороших и плохих. То есть ты гражданин только тогда, когда поддерживаешь правящую партию, а если не поддерживаешь – значит, ты предатель, какой-то ненормальный человек... Подобные вещи происходят сейчас в Украине", - заключил он.

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