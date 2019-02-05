РУС. | УКР.

вторник, 5 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 февраля

07:31
В сети подняли на смех очередного кандидата на "груз 200" из России
07:28
​В Киеве неадекватные алкоголики устроили кровавую бойню: фото, видео
07:00
Украину предупредили о кровопролитной подлости Путина
06:33
Путину не нужна Украина: в США назвали истинную цель российской агрессии
05:38
Стало известно, как сирийских "ихтамнетов" Путина кинули в России
04:25
​Погода в Украине: синоптик рассказала, когда ждать очередное потепление
03:29
В Черном море обнаружили затерянный флот Гитлера: фото
01:45
Украинские военные подразнили Россию "Смерчами": опубликовано видео
00:22
Оккупанты устроили апокалипсис в Крыму: появились показательные фото

4 февраля

23:52
​Возле здания суда в Киеве произошло опасное ЧП с автомобилем: фото
23:30
​Отправили в бригаду "200": появилось видео сокрушительного удара ВСУ по боевикам
23:17
Гражданин Украины: в сети вспомнили известного волонтера, погибшего в ДТП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину предупредили о кровопролитной подлости Путина

вторник, 05 февраля 2019, 07:00

Новой военной атаки по вмешательству России в Украину исключать нельзя.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал военный обозреватель Юрий Карин.

"Что касается именно военного вмешательства, то, учитывая полную неадекватность и недоговорибельность агрессора, его исключать нельзя. Маленькая победоносная кровопролитная подлость (именно подлость, поскольку честного боя с русскими после Иловайска, Дебальцево, ДАПа, вооруженной агрессии против катеров в Азовском море ждать не приходится), конечно же, устремит рейтинг Путина вверх. Но для успешной полноценной сухопутной операции 28 батальйонно-тактических групп ВС РФ, сосредоточенных у наших границ, естественно, недостаточно. К тому же, военное обострение на отдельно взятом участке автоматически приведет к введению военного положения в стране и отмене выборов. А это не на руку ограниченным в ресурсах, а соответственно и времени, московским маньякам", - говорит он.

В тоже время, по словам Карина, Путин не пойдет на полномасштабное военное вторжение.

"Полномасштабное военное вторжение с применением средств авиации и флота лишь усугубит санкционное давление на РФ и изоляцию режима. А после разрыва договора по РДСМД уже никто с ними церемониться не будет, даже несмотря на огромное российское лобби в европейских и американских демократиях. К тому же, агрессией украинскую проблему Кремлю решить невозможно. Сил для полноценной оккупации, удерживания и содержания захваченных регионов у Путина недостаточно. Поэтому прямая вооруженная агрессия будет означать агонию режима кремлевского карлика. Это может произойти тогда, когда ему будет абсолютно нечего терять", - уверен он.

В тоже время, по мнению эксперта, Украина должна быть готова к любого рода провокациям со стороны Путина.

"Опять же, нам следует готовиться к отражению любого, даже самого невероятного сценария. Ведь агрессор еще пять лет назад доказал, что дикие для XXI века вещи, такие как захват чужих территорий, ему, средневековому феодалу, очень нравятся…" - объясняет Карин.

Подробнее о стратегии Путина на выборах в Украине, читайте в материале "Апострофа": Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конституцию превратили в матрас, который прогибается под каждым президентом - Геннадий Друзенко

Главное - не ссориться: как в "Народном фронте" будут бороться за власть

С мечтой о депутатстве: как Гриценко, Садовой и Вакарчук собрались в Раду

Чтобы не пришла лисичка: как Порошенко выдвигал себя в президенты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: