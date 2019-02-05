Украину предупредили о кровопролитной подлости Путина

Новой военной атаки по вмешательству России в Украину исключать нельзя.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал военный обозреватель Юрий Карин.

"Что касается именно военного вмешательства, то, учитывая полную неадекватность и недоговорибельность агрессора, его исключать нельзя. Маленькая победоносная кровопролитная подлость (именно подлость, поскольку честного боя с русскими после Иловайска, Дебальцево, ДАПа, вооруженной агрессии против катеров в Азовском море ждать не приходится), конечно же, устремит рейтинг Путина вверх. Но для успешной полноценной сухопутной операции 28 батальйонно-тактических групп ВС РФ, сосредоточенных у наших границ, естественно, недостаточно. К тому же, военное обострение на отдельно взятом участке автоматически приведет к введению военного положения в стране и отмене выборов. А это не на руку ограниченным в ресурсах, а соответственно и времени, московским маньякам", - говорит он.

В тоже время, по словам Карина, Путин не пойдет на полномасштабное военное вторжение.

"Полномасштабное военное вторжение с применением средств авиации и флота лишь усугубит санкционное давление на РФ и изоляцию режима. А после разрыва договора по РДСМД уже никто с ними церемониться не будет, даже несмотря на огромное российское лобби в европейских и американских демократиях. К тому же, агрессией украинскую проблему Кремлю решить невозможно. Сил для полноценной оккупации, удерживания и содержания захваченных регионов у Путина недостаточно. Поэтому прямая вооруженная агрессия будет означать агонию режима кремлевского карлика. Это может произойти тогда, когда ему будет абсолютно нечего терять", - уверен он.

В тоже время, по мнению эксперта, Украина должна быть готова к любого рода провокациям со стороны Путина.

"Опять же, нам следует готовиться к отражению любого, даже самого невероятного сценария. Ведь агрессор еще пять лет назад доказал, что дикие для XXI века вещи, такие как захват чужих территорий, ему, средневековому феодалу, очень нравятся…" - объясняет Карин.

Подробнее о стратегии Путина на выборах в Украине, читайте в материале "Апострофа": Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию.