РУС. | УКР.

понедельник, 4 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале
Мнение

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Юрий Карин о стратегии Путина на выборах в Украине

Юрий Карин, военный обозреватель, специально для "Апострофа" понедельник, 4 февраля 2019, 15:28
Юрий Карин о стратегии Путина на выборах в Украине Фото: GettyImages

Кремль будет вмешиваться в выборы президента Украины всеми доступными способами, поскольку это последний шанс Владимира Путина сохранить свой режим. Полномасштабное военное вторжение РФ маловероятно, но Украине следует готовиться даже к такому сценарию. Такое мнение высказал "Апострофу" военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", главный редактор интернет-ресурса "ИС" Юрий Карин.

Внешнеполитические авантюры кремлевского маньяка терпят крушение одна за другой. Неудавшийся гибридный блиц-криг по возврату в "братские объятия" постреволюционной Украины, несколько "побед" над ИГИЛ в Сирии и неоднократный вывод войск оттуда, закончившийся в итоге боестолкновениями союзных пророссийских и проиранских боевиков, а теперь еще и крах режима венесуэльского родственника российской мадуры. Плюс значительное падение до очередного исторического минимума рейтинга кремлевского невеликого кормчего, проблемы с повышением которого обычно решаются взрывом домов, как в российской столице, так и глубинке, с последующим увязанием РФ в очередном кровопролитии. Примерно с таким кейсом "успехов" кремлевская диктатура подходит к началу избирательного периода в Украине. Грубо говоря, к точке невозврата.

Путин и вся его свора клептократов с душегубами отлично понимают, что неудачная реализация сценария по приведению к власти в Украине собственной агентуры ставит крест на нынешнем кремлевском режиме. Это продолжающиеся и нарастающие санкции, добивающие углеводородную экономику, чемодан без ручки в виде ОРДЛО и прочие ништяки. На внутреннем российском раскладе это означает оскудение кормовой базы для поголовья, что естественно не смутит влюбленных в царя крепостных, которые под воздействием духовной пищи из телевизора с удовольствием перейдут с "макарошек" на продукты собирательства. Но очень расстроит субъекты федерации, населенные джигитами, уже привыкшими к московской дани на дворцы и "гелики". Опять же, отсутствие средств для полноценной гонки вооружений в объявленной Холодной войне 2.0 даст толчок не высокотехнологическим разработкам, а станет настоящим прорывом в сфере милитарной анимации.

Но… Нам от этого не легче. Россия будет вмешиваться в выборы всеми доступными способами – от различных гибридных вариаций в их ходе, до непризнания результатов по итогам. Военное вмешательство в данном случае - самый крайний вариант, поскольку кураторы украинского направления от Путина видят позитивный итог в применении ранее опробованных методов агрессии. Это финансирование нужных Кремлю кандидатов, информационные компании в их поддержку и дискредитация неугодных. Также будут разыграны с помощью пропаганды и провокаторов религиозная и этническая карты – совершенно не зря Путин угрожал "защищать верующих", а спецслужбы РФ провоцировали конфликт в Закарпатье.

Читайте: Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Скорее всего, будут предприняты попытки осуществления провокаций в зоне проведения ООС с целью нанесения максимального урона нашим войскам, проведение террористических актов на объектах критической инфраструктуры и местах массового скопления людей с целью деморализации граждан и подогрева градуса недоверия к власти.

В случае, если все это не сработает и победу одержат проукраинские силы, то будет запущена компания по дискредитации проведения честного и свободного волеизъявления в нашей стране. Примерно такова будет картина принуждения украинского избирателя к "миру".

Что касается именно военного вмешательства, то, учитывая полную неадекватность и недоговорибельность агрессора, его исключать нельзя. Маленькая победоносная кровопролитная подлость (именно подлость, поскольку честного боя с русскими после Иловайска, Дебальцево, ДАПа, вооруженной агрессии против катеров в Азовском море ждать не приходится), конечно же, устремит рейтинг Путина вверх. Но для успешной полноценной сухопутной операции 28 батальйонно-тактических групп ВС РФ, сосредоточенных у наших границ, естественно, недостаточно. К тому же, военное обострение на отдельно взятом участке автоматически приведет к введению военного положения в стране и отмене выборов. А это не на руку ограниченным в ресурсах, а соответственно и времени, московским маньякам.

Полномасштабное военное вторжение с применением средств авиации и флота лишь усугубит санкционное давление на РФ и изоляцию режима. А после разрыва договора по РДСМД уже никто с ними церемониться не будет, даже несмотря на огромное российское лобби в европейских и американских демократиях.

К тому же, агрессией украинскую проблему Кремлю решить невозможно. Сил для полноценной оккупации, удерживания и содержания захваченных регионов у Путина недостаточно. Поэтому прямая вооруженная агрессия будет означать агонию режима кремлевского карлика. Это может произойти тогда, когда ему будет абсолютно нечего терять.

Опять же, нам следует готовиться к отражению любого, даже самого невероятного сценария. Ведь агрессор еще пять лет назад доказал, что дикие для XXI века вещи, такие как захват чужих территорий, ему, средневековому феодалу, очень нравятся…

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Генерал Николай Маломуж рассказал Апострофу, зачем проходят тренировки украинских боевых самолетов над Азовским морем и какой посыл они несут России

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Правозащитник Евгений Захаров рассказал Апострофу, каковы должны быть действия Украины в вопросе освобождения захваченных Россией украинских моряков

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Генерал Украины Николай Маломуж рассказал Апострофу, почему введение военного положения себя не оправдало и кто должен понести наказание

Новости

4 февраля

16:18
Спасти Путина может только Украина: военный обозреватель заявил об отчаянии Кремля
16:15
Удален: в ФФУ приняли жесткое решение по футболисту, уехавшему в Россию
16:12
У Яценюка напомнили Раде и Кабмину о важных законах
16:03
​В Украине проверили устойчивость банков: появились неутешительные результаты
16:01
Где смотреть онлайн Барселона - Реал: расписание трансляций
16:00
Смертельно ЧП на популярном курорте в Альпах: много погибших
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж
США накрыли аномальные смертельные морозы
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: