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Французское топ-СМИ оскандалилось с Крымом: Украина отреагировала

среда, 06 февраля 2019, 17:15

Посольство Украины во Франции призвало информагентство AFP исправить карту, на которой аннексированный Крым обозначен одним цветом с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства в Facebook.

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым. В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ", – сказано в сообщении.

4 февраля на странице AFP в Twitter появилась карта с подписью "Кто должен возглавить Венесуэлу?". На ней синим цветом были обозначены страны, которые признали временным руководителем государства председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, красным цветом – сторонники действующего президента Николаса Мадуро, белым – страны, которые придерживаются нейтралитета.

В свою очередь оккупированный Крым AFP обозначило одним цветом с соседней Россией (красным). В то же время материковая Украина – белым.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России выставили Украине счет за возвращение Крыма.

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