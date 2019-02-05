В России выставили Украине счет за возвращение Крыма: в сети ответили

В России посчитали, сколько Украина должна за возвращение Крыма.

Об этом сообщает Вадим Жартун в Twitter.

"За услуги по оккупации Крыма Украина должна РФ больше триллиона рублей. Считайте: это на 80% дотационный регион - РФ тратит на него 140млрд. р. в год за 5 лет. Плюс Крымский мост 230 млрд. р. Энергетика, дороги - еще 100. Итого - триллион. Пускай рассчитаются и забирают обратно", - пишет он.

В сети тут же стали обсуждать выставленный "счет".

Позже автор поста заявил, что это был всего лишь троллинг.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России заговорили о возвращении Крыма Украине. Также оккупационная администрация Крыма предлагает использовать захваченный полуостров для незаконных поставок товаров из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Сирию.