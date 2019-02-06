Гройсман, где дороги? Украинские водители устроили массовый флешмоб в сети, фото

В социальных сетях пользователи начали флешмоб, в рамках которого они публикуют фото ям на дорогах и сопровождают их вопросом к премьер-министру Владимиру Гройсману: "Где дороги?"

По соответствующему хэштегу в Facebook можно увидеть состояние дорожного покрытия во многих областях.

Как ранее сообщалось, в 2018 году на ремонт дорог были выделены рекордные средства, а в планах на 2019-й инвестировать в дорожную инфраструктуру почти 50 млрд. гривен. При этом, чиновники неоднократно подчеркивали, что дороги строят с гарантией и в случае их повреждений, ремонтировать их будет подрядчик за свой счет.

Также напомним, что Европейский Союз готов выделить 4,5 миллиарда евро на инфраструктурные проекты в нашей стране. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Подарок от Евросоюза: новые дороги или возможность украсть 4,5 миллиарда евро.