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Порошенко запустил монетизацию субсидий в Украине

среда, 06 февраля 2019, 18:36

Президент Украины Петр Порошенко дал старт монетизации субсидий для малообеспеченных семей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы очень тщательно поработали с января. Именно сейчас, 6 февраля мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, то есть денежных выплат малообеспеченным слоям населения. В среднем размер выплаты составляет 1500 грн. И после того, как получатель субсидии рассчитается за потребленные услуги, наличные средства остаются в его распоряжении", - сказал он во время совещания по вопросам внедрения монетизации субсидий для населения, которая состоялась в Министерстве социальной политики Украины.

"Хочу всех поздравить, потому что с 4 марта получатели субсидий получат денежные средства. И это значительный шаг в борьбе с бедностью", - сказал Президент и уточнил, что это касается в первую очередь малообеспеченных слоев населения, среди которых большая часть - пенсионеры.

Глава государства также отметил необходимость повышения эффективности самого механизма субсидий.

"Эффективно работает механизм субсидий? С одной стороны эффективно, Так как все, кто должен получать субсидии - они по облегченной процедуре, без лишней бюрократической волокиты имеют доступ к субсидиям. Но с другой стороны - заинтересованы ли на сегодняшний день потребители коммунальных услуг, потребители газа и потребители субсидий в том, чтобы сокращать энергопотребление? Нет. Ведь сколько бы ты не использовал, на твоем материальном положении это никак не отмечается. Именно поэтому очень тревожная статистика, когда потребители субсидий потребляют в полтора-два раза больше газа чем те, кто рассчитывается за них живыми деньгами", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что пенсионеры больше всего пострадали в результате экономического кризиса, который был вызван российской агрессией и гибридной войной России против Украины.

Глава государства также отметил, что "монетизация субсидий направлена на преодоление бедности, борьбу с бедностью, когда деньги, которые сэкономлены - остаются в распоряжении малообеспеченных и повышают их уровень социальной защиты".

В то же время президент подчеркнул, что это не полный перечень социальных инициатив в борьбе с бедностью. В частности, по словам Петра Порошенко, рассматривается ситуация с многодетными семьями.

Глава государства сообщил, что финансовое обеспечение субсидий включает в себя и механизм поступления средств от растаможивания так называемых "евроблях" при условии, что они превышают 1 млрд от запланированного в Государственном бюджете.

"Моя цель и это не для марта, это навсегда, чтобы субсидии были наличными, чтобы люди сэкономленные деньги могли направить на собственные нужды, чтобы мотивация была снизить энергопотребление", - отметил Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", монетизация субсидий в Украине будет проходить в 2019 году в три этапа.

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