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Названо неожиданное имя Кingmaker'а выборов президента в Украине

четверг, 07 февраля 2019, 16:45

Министр внутренних дел Арсен Аваков на выборах в 2019 году будет исполнять роль kingmaker'а - влиятельное лицо, определяющее выбор кандидатов на политические должности.

Об этом "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

По его словам, на протяжении всей истории независимой Украины такими лицами были исключительно олигархи. Так могло бы быть и на выборах 2019 года, однако огромный политический вес и статус kingmaker получил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Дело в том, что настолько самостоятельного (со всеми оговорками) министра внутренних дел в Украине еще не было. Ни Порошенко, ни Гройсман, ни даже другие кроме него держатели акций НФ не имеют на Арсена Борисовича особого влияния. Он не является "грантоедом" аффилированным с госдепом, а также может спокойно позволить себе выступать "ястребом" в отношениях с РФ. Более того, начиная с 2014 года он смог сосредоточить в своих руках огромное влияние", - пояснил он.

Петренко подчеркнул, что во-первых, Аваков возглавил действительно мощное ведомство позволяющее ему влиять на ситуацию в стране и быть интересным всем другим игрокам.

"Во-вторых, он смог организовать группу влияния в парламенте, в которую вошли не только представители Народного фронта, но и депутаты из других фракций, групп и внефракционные депутаты.

В-третьих, он усилил влияние на праворадикальные и парамилитарные организации.

В-четвертых, Арсен Борисович смог наладить диалог с нашими западными партнерами (в первую очередь с ЕС и США), проявив открытость в реформировании вверенного ему ведомства.

В-пятых, после отставки Арсения Яценюка именно Аваков стал практически единственным центром сдерживания монополизации власти со стороны Петра Порошенко. Это способствовало вхождению в орбиту Авакова значительного числа недовольных политикой действующего гаранта, что опять же расширило зону его влияния", - рассказал эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Неизвестная сторона Авакова: как глава МВД повлияет на выборы.

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