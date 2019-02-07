Неизвестная сторона Авакова: как глава МВД повлияет на выборы

Пока все сосредоточены на кандидатах в президенты, их форумах, программных заявлениях, технологиях окучивания избирателей, черном пиаре против основных конкурентов, поддержке со стороны того или иного олигарха, вне внимания общественности остаются другие, не менее интересные игроки, позиция которых может стать решающей в нынешней президентской гонке. Если ранее такими "актерами" у нас считались исключительно олигархи, которые так или иначе доходили до определенного консенсуса (или хотя бы компромисса) касательно главного претендента на президентский пост, то сегодня ситуация выглядит немногим иначе. Своеобразный "Цволшебный жезл", дающий возможность сохраниться у власти и даже расширить имеющееся влияние, сегодня находится у министра внутренних дел Арсена Авакова. С чем это связано, "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

В английском языке существует такое понятие как kingmaker - влиятельное лицо, определяющее выбор кандидатов на политические должности. Практически на протяжении всей истории независимой Украины такими лицами были исключительно олигархи. Именно они, имея необходимые ресурсы, совместно или по отдельности, заключая союзы и укладывая сделки, достигая компромисса или даже консенсуса, приводили на высшие государственные должности "нужных людей". Так могло бы быть и на выборах 2019 года, если бы не одно обстоятельство. Сразу необходимо сделать оговорку, что преуменьшать влияние олигархов совсем не стоит и их слово далеко не последние в нынешней политической гонке, но обстоятельства в Украине ныне складываются достаточно уникальным образом. Огромный политический вес и статус kingmaker получил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Дело в том, что настолько самостоятельного (со всеми оговорками) министра внутренних дел в Украине еще не было. Ни Порошенко, ни Гройсман, ни даже другие кроме него держатели акций НФ не имеют на Арсена Борисовича особого влияния. Он не является "грантоедом" аффилированным с госдепом, а также может спокойно позволить себе выступать "ястребом" в отношениях с РФ. Более того, начиная с 2014 года он смог сосредоточить в своих руках огромное влияние:

Во-первых, он возглавил действительно мощное ведомство (в систему которого входят: национальная полиция, государственная пограничная служба, госслужба чрезвычайных ситуаций, государственная миграционная служба, национальная гвардия), позволяющее ему влиять на ситуацию в стране и быть интересным всем другим игрокам.

Фото: УНИАН

Во-вторых, он смог организовать группу влияния в парламенте, в которую вошли не только представители Народного фронта, но и депутаты из других фракций, групп и внефракционные депутаты.

В-третьих, он усилил влияние на праворадикальные и парамилитарные организации.

В-четвертых, Арсен Борисович смог наладить диалог с нашими западными партнерами (в первую очередь с ЕС и США), проявив открытость в реформировании вверенного ему ведомства. Безусловно, результаты реформирования в определенной мере являются дискуссионными и еще далеко до имплементации всех поставленных целей, но из всех правоохранительных органов МВД в этом плане качественно отличается, ведь в Генеральной прокуратуре и СБУ реформы даже не начинались.

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Подтверждением статуса Авакова может быть его очередная поездка в Вашингтон, которая состоится в середине февраля, в частности, его участие в круглом столе "Варианты для Донбасса", где он будет одним из главных спикеров наряду со специальным представителем госдепа в Украине Куртом Волкером. Скорее всего, круглый стол - это лишь верхушка айсберга, и список встреч будет достаточно длинным. В частности, вопрос выборов, борьба с фальсификациями и нарушениями будут центральными темами. Также в Вашингтоне хотят услышать виденье Аваковым развития ситуации в Украине. Следует отметить, что это не первый визит министра МВД в США, предыдущий состоялся еще в апреле 2018 года и включал встречи с представителями госдепа и ФБР.

В-пятых, после отставки Арсения Яценюка именно Аваков стал практически единственным центром сдерживания монополизации власти со стороны Петра Порошенко. Это способствовало вхождению в орбиту Авакова значительного числа недовольных политикой действующего гаранта, что опять же расширило зону его влияния.

Сегодня ведомство Авакова очень активно в вопросе защиты выборов от нарушений и фальсификаций. МВД даже совместно с ЦИК и гражданской сетью "ОПОРА" создало систему оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства. С начала избирательной кампании полиция уже зарегистрировала 708 соответствующих заявлений, и эта цифра с каждым днем увеличивается. По состоянию на 6 февраля национальная полиция расследует 15 уголовных дел по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства.

Фото: УНИАН

Более того, в МВД показали желтую карточку так называемым "магам" – мобильным агитационным группам БПП, которые проводят так называемый "социологический проект". Суть которого сводится к опросу населения о вступлении в НАТО, попутно "маги" интересуются за кого люди собираются голосовать, агитируют за Порошенко, а со сговорчивыми гражданами подписывают "анкету единомышленника" и "личное обязательство", собирая при этом личные данные граждан (паспортные данные, ИНН, номера телефонов и т.д.).

По информации некоторых СМИ и журналистов-расследователей (например, Александра Дубинского), для подписавших предлагается соответствующее вознаграждение, которое оформляется как плата за участие в социологическом опросе. Предусматривается также стимулирование граждан, которые берут на себя обязательство проследить за голосованием определенного количества граждан (так называемые "десятники" и "сотники").

Так вот, в МВД указали, что оплата кандидатами работы агитаторов и членов избирательных комиссий является нарушением закона, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что закон о выборах президента не предполагает, что кандидаты имеют право платить наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытка осуществить такие платежи будет расцениваться и квалифицироваться правоохранителями по статье 160 УК "Подкуп избирателей". Варченко напомнил, что согласно закону, оплата труда членов комиссий финансируется с бюджета. Он также указал, что статья 64 закона о выборах президента запрещает любые выплаты за агитационную работу. Попытки заключить массовые договора – десятками тысяч, будут расценены полицией как нарушение избирательного законодательства по 160 статье.

Все это – явные сигналы от Авакова и адресатом их является действующий гарант. Не секрет, что отношения Порошенко и Авакова сложно назвать дружественными. Именно из-за принципиальной позиции последнего не состоялось большое объединение НФ и БПП и соответственно совместное выдвижение единого кандидата от большого провластного "Левиафана". Конечно НФ не выставил своего кандидата в противовес Порошенко, но особо легче нынешнему президенту от этого не стало. Социологические рейтинги не очень утешительны для него. Фактически он даже рискует не попасть во второй тур.

Для перелома ситуации как раз и нужен админресурс и "социологический проект", но разбиться эта надежда может как раз об Арсена Авакова, которому просто нужно выполнить свою работу и минимизировать риски фальсификации и подкупа избирателей. Более интересной ситуация становится если учитывать, что Арсен Борисович достаточно близок как к Юлии Тимошенко, так и к Владимиру Зеленскому. Для него второй тур с этими кандидатами является ситуацией "win-win". А если учесть, что во втором туре, согласно соцопросам, Порошенко проигрывает почти всем кандидатам, кроме Олега Ляшко и Юрия Бойка, любой исход президентской гонки сулит нынешнему главе МВД "золотую акцию", ведь во многом именно в его руках сегодня находится ключ к победе.