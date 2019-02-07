Рада приняла окончательное решение по судьбе Украины в ЕС и НАТО

Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Конституцию Украины, которыми закрепляется курс на европейскую интеграцию и вступление в НАТО.

За соответствующее решение на заседании 7 февраля проголосовали 334 депутатов.

Против высказались - 35 депутатов, воздержались - 16.

Перед принятием решения в Совете выступил президент Украины Петр Порошенко, и внес этот законопроект на рассмотрение. Глава государства назвал голосование за данное решение "историческим".

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию евроинтеграционным стремлениям Украины.

22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.