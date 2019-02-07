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Рада приняла решение по Днепропетровской области: как ее переименовали

четверг, 07 февраля 2019, 15:45

Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

За соответствующее решение на заседании парламента 7 февраля проголосовали 240 депутатов.

Во время заседания нардепы проголосовали за законопроект №9310-1 о внесении изменений в ст.133 Конституции. Законопроект был направлен в Конституционный суд для получения выводов.

Против законопроекта выступило 24 депутата, 90 не голосовали, а 2 воздержались.

Если документ получит одобрение КСУ, его еще раз внесут в Раду на голосование и он должен быть поддержан минимум 300 голосами.

Название Днепропетровской области нужно заменить в рамках декоммунизации, так как в нем упоминается о большевике Григории Петровском - одном из организаторов Голодомора 1932-33 годов.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

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