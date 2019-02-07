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Я не игрушка: Зеленский сделал резкое заявление о Коломойском
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Я не игрушка: Зеленский сделал резкое заявление о Коломойском

четверг, 07 февраля 2019, 13:00

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский утверждает, что не зависит от олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Я никакая не игрушка в руках Коломойского... Я не был бы игрушкой в руках, честно говоря, ни одного из этих людей (олигархов - "Апостроф")", - сказал он.

В свою очередь журналист Джон Фишер указал Зеленскому на то, что юмористическое шоу и президентскую кампанию в формате реалити-ТВ показывает телеканал, принадлежащий упомянутому миллиардеру.

"Все каналы у нас принадлежат олигархам. Все крупные предприятия принадлежат этим группам. Получается, что мы все, люди в Украине, все 40 миллионов, без принципов? Мы все работаем на этих предприятиях", - ответил шоумен.

Как сообщал "Апостроф", ранее послы Евросоюза предупредили Зеленского из-за переговоров с Путиным.

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