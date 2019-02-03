АП сожгут: послы Евросоюза предупредили Зеленского из-за переговоров с Путиным

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский 23 января провел встречу с западными дипломатами.

Об этом сообщают источники "Страны" в дипломатических кругах.

По их данным, встреча прошла по инициативе послов западных стран в представительстве Европейского союза в Украине.

По словам источника, на дипломатов встреча произвела "обескураживающее" впечатление. Шоумен сильно нервничал и давал неопределенные ответы.

"Особо на него "наседала" посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили - не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?", - сообщил источник журналистов в дипломатических кругах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать мир на Донбасс.