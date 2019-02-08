​План "серого кардинала": стало известно о важном игроке на президентских выборах в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен выстраивать свои политические планы самостоятельно, даже в стороне от своей партии. Обеспечить честные президентские выборы – единственный путь "серого кардинала" сохранить кресло в украинской политике.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

На сегодняшний момент Аваков, возможно, является единственным самостоятельным политиком в нынешнем правительстве, который готов пойти на конфликт и отстаивать свои позиции. Для этого у него есть не только самое мощное и организованное ведомство в стране – МВД, но и другие необходимые для такой вызывающей самостоятельности ресурсы. В том числе – и внешнеполитическая поддержка.

В апреле 2018 года Аваков впервые за долгое время отправился в США подписать меморандум с директором ФБР и представить американцам свой план по возвращению Донбасса. Кроме того, визит в США дал возможность Арсену Борисовичу начать личный диалог с заокеанскими партнерами. С того момента отношения между ним и американцами строились спокойно, без бумерангов.

Ценой такого партнерского общения стало обещание Авакова обеспечить честные выборы президента. Его натянутые отношения с Порошенко позволяют не идти на поводу у нынешнего президента.

И, как оказалось, Аваков намерен выстраивать свои политические планы даже в стороне от своей партии - "Народный фронт". Он не претендует на место спикера или премьер-министра. Для него честные президентские выборы – это, пожалуй, единственный путь сохраниться кресло в украинской политике, а заодно сделать хорошее дело стране и ее заокеанским партнерам. Ведь то, как пройдут президентские выборы, и станет демонстрацией, чья "концепция Украины" победит: американская, представляющая Украину примером демократических реформ и страной, где политики могут цивилизованно передать власть один другому, или российская – где царит хаос и беззаконие.

Именно поэтому для США так важен Аваков и его роль во время выборов.

"Он постоянно встречается с послами стран ЕС, послом США для обсуждения выборов", - рассказал "Апострофу" приближенный к нему нардеп НФ.

"Он давным-давно стал самостоятельным центром силы, способным не только на собственную позицию, но и на собственные действия", - подчеркивает собеседник.

Подтверждением этому является очередная поездка министра в штаты. Как стало известно "Апострофу", Авакова пригласили 12 февраля в Вашингтон на Круглый стол по обсуждению мирного плана для Донбасса. На нем будут обсуждаться идеи мирного урегулирования конфликта, в том числе и представленный несколько лет назад киевским Международным центром перспективных исследований план развертывания в ОРДЛО Международной временной переходной администрации под руководством ООН, а также нашумевший в последние несколько дней "план Сайдика" и, собственно, план "малых шагов" Авакова.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы.