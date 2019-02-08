Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Президентская гонка в разгаре, о чем свидетельствует более 40 желающих вести борьбу за главное кресло страны. Но кто победит - решат не только избиратели. Нынешняя избирательная кампания уже побила рекорды по количеству черного пиара и технических кандидатов, рискуя стать самой грязной в истории Украины. Получится ли сфальсифицировать волю избирателей, зависит от нескольких факторов, в частности, от действий министра внутренних дел Арсена Авакова. Что задумал Аваков и как он может повлиять на результат выборов, - в материале "Апострофа".

Справедливые выборы под зорким вниманием полиции и наказание за подкуп избирателей - вот, по сути, и все предвыборные обещания Арсена Авакова. Но не в качестве кандидата. А в качестве серого кардинала президентских выборов.

На Нацполицию в избирательном процессе возложена одна из главных функций - выявлять и немедленно реагировать на различные схемы подкупа, нарушения, подделку бюллетеней и так далее. Ранее на выборах за подобные проступки практически никого не наказывали. Выборы-2019 года могут стать первым исключением.

"Равные права получат все кандидаты в президенты. В этом и заключается моя миссия и функция - это принципиальный вопрос. И я хочу, чтобы это все услышали. Мы разработали инструментарий, как реагировать на нарушения и обеспечить прозрачность на выборах. Прежде всего, эти функции возложены на Национальную полицию Украины. Когда мы будем выявлять какие-то нарушения в избирательном процессе, то будем озвучивать их публично. Чтобы украинский народ был в курсе всех событий и ни у одного кандидата не было соблазна занять высший пост в государстве через подкуп и нарушения", - такими обещаниями Аваков пытается заверить как политиков, так и избирателей.

Намерения нести ответственность за выборы возникли неспроста. На сегодняшний момент Аваков, возможно, является единственным самостоятельным политиком в нынешнем правительстве, который готов пойти на конфликт и отстаивать свои позиции. Для этого у него есть не только самое мощное и организованное ведомство в стране – МВД, но и другие необходимые для такой вызывающей самостоятельности ресурсы. В том числе – и внешнеполитическая поддержка.

В апреле 2018 года Аваков впервые за долгое время отправился в США подписать меморандум с директором ФБР и представить американцам свой план по возвращению Донбасса. Кроме того, визит в США дал возможность Арсену Борисовичу начать личный диалог с заокеанскими партнерами. С того момента отношения между ним и американцами строились спокойно, без бумерангов.

Ценой такого партнерского общения стало обещание Авакова обеспечить честные выборы президента. Его натянутые отношения с Порошенко позволяют не идти на поводу у нынешнего президента. И, как оказалось, Аваков намерен выстраивать свои политические планы даже в стороне от своей партии - "Народный фронт". Он не претендует на место спикера или премьер-министра. Для него честные президентские выборы – это, пожалуй, единственный путь сохраниться кресло в украинской политике, а заодно сделать хорошее дело стране и ее заокеанским партнерам. Ведь то, как пройдут президентские выборы, и станет демонстрацией, чья "концепция Украины" победит: американская, представляющая Украину примером демократических реформ и страной, где политики могут цивилизованно передать власть один другому, или российская – где царит хаос и беззаконие.

Именно поэтому для США так важен Аваков и его роль во время выборов.

"Он постоянно встречается с послами стран ЕС, послом США для обсуждения выборов", - рассказал "Апострофу" приближенный к нему нардеп НФ. "Он давным давно стал самостоятельным центром силы, способным не только на собственную позицию, но и на собственные действия", - подчеркивает собеседник.

Подтверждением этому является очередная поездка министра в штаты. Как стало известно "Апострофу", Авакова пригласили 12 февраля в Вашингтон на Круглый стол по обсуждению мирного плана для Донбасса. На нем будут обсуждаться идеи мирного урегулирования конфликта, в том числе и представленный несколько лет назад киевским Международным центром перспективных исследований план развертывания в ОРДЛО Международной временной переходной администрации под руководством ООН, а также нашумевший в последние несколько дней "план Сайдика" и, собственно, план "малых шагов" Авакова.

Среди присутствующих на Круглом столе ожидаются руководство Госдепа и других американских структур, спецпредставитель США Курт Волкер, целый список авторитетных дипломатов, чиновников, политиков и экспертов. С украинской стороны кроме министра Авакова, который выступит со вступительной речью, будут нардеп от фракции "Батькивщина" Григорий Немыря, бывший министр иностранных дел Константин Грищенко, экс-премьер Украины Юрий Ехануров и руководитель Международного центра перспективных исследований, дипломат Василий Филипчук. Председательствовать на мероприятии будет бывший посол США в Украине Вильям Тейлор, с которым у Авакова партнерские отношения.

Вильям Тейлорпресс-служба МВД

Именно Тейлор, как утверждают в кулуарах украинского парламента, консультировал Авакова по его плану возвращения Донбасса, и именно он организовал под приезд министра авторитетный круглый стол.

Выглядит несколько странным тот факт, что такой серьезный вопрос летит обсуждать министр внутренних дел, а не иностранных. Но, как рассказывают знакомые в ситуацией источники, конференция – только повод для визита за океан. Летит Аваков в Штаты не ради дискуссий о Донбассе, ведь до завершения избирательного цикла никаких серьезных шагов по урегулированию конфликта никто предпринимать не будет. Аваков отправится в США для неформальных встреч с американским руководством - для обсуждения, прежде всего, вопроса обеспечения честных и свободных президентских выборов и своего видения борьбы с фальсификациями, о которых сейчас не говорит только ленивый.

"Американцы хотят, чтобы Аваков не игрался с кем-либо из кандидатов, а как глава МВД обеспечил честные выборы", - поделился источник "Апострофа" в дипломатических кругах.

"Если выборы пройдут под эгидой закона, значит США не прогадали, сделав ставку на Украину. Если же нет, то от этого выиграет Россия и Владимир Путин, который неоднократно говорил, что Украина - это даже не страна", - рассказал другой собеседник издания на правах анонимности.

Во фракции НФ опрошенные "Апострофом" депутаты также подтвердили ставку американцев на Авакова. Но отмечают, что сам министр параллельно ведет переговоры и с лидерами президентской гонки - Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским, и что у него существуют определенные отношения с Игорем Коломойским, о чем он сам признавался, и Ринатом Ахметовым. Кроме того, несмотря на некоторые разногласия, сохраняется тесное партнерство с старыми партийными сотоварищами – Турчиновым, Яценюком, Парубием и премьером Гройсманом. С другой стороны – жесткое противостояние с группой "газовиков" в парламенте и осевшим в Вене олигархом Дмитрием Фирташем, откровенная вражда с Медведчуком, тяжелые отношения с окружением президента и очень не простые лично с главой государства. Именно поэтому, в силу своего позиционирования и руководства самым мощным правоохранительным органом, Аваков, возможно, сам того не желая, стал единственным игроком, имеющим реальные инструменты и возможность обеспечить честные и справедливые выборы.

Но сможет ли человек, остающийся частью старой политической элиты и представляющий все разнообразие украинской политической культуры, действительно обеспечить проведение президентских выборов в рамках закона? Каким образом он сможет упредить массовый подкуп? Как бороться с фриками и техническими кандидатами? Как обеспечить равный доступ к СМИ и нейтральность ЦВК? Пока что это все - вопросы. Возможно, после визита министра в США появятся и ответы.