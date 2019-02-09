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​Стало известно о деятельности Манафорта в Украине в 2018 году: кому он помогал

суббота, 09 февраля 2019, 10:55

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на часть протокола заседания по делу Манафорта.

Заседание суда прошло 4 февраля за закрытыми дверями, и касалось, в частности, обвинений, выдвинутых против Манафорта во лжи следствию.

"Прокуроры утверждают, что Манафорт продолжал работать над политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему вынесли обвинения", - говорится в сообщении.

В частности, на заседании речь шла о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование. По словам прокурора Эндрю Вайсмана, Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

"Если судья признает, что Манафорт таки врал следствию, это может повлиять на его приговор", - отмечают в газете.

По данным ресурса "Голос Америки", впротоколе также говорится, что встреча в августе 2016 года Манафорта и Константина Килимника, которого в США обвиняют в работе на спецслужбы РФ, "важна для следствия, которое ведет прокурор".

Как видно из опубликованных документов, во время этой встречи речь шла об Украине. По данным СМИ, могла идти речь о предложении так называемого "мирного плана" для Украины.

"По новым документам суда, Килимник, заместитель Манафорта, связанный с российской разведкой, был в Вашингтоне на инаугурации Трампа и встречался с Манафортом относительно мирного плана между РФ и Украиной, который, как мы знаем, предусматривал роль для пророссийского бывшего президента Януковича" , - написал в Twitter журналист The New York Times Кеннет Вогель.

Как сообщал "Апостроф", в американских СМИ появилась информация о тайном сговоре по Украине экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с российским агентом.

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