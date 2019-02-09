В Киеве полиция избила задержанных активистов: опубликовано видео

В сети опубликовано видео избиения в Подольском управлении полиции в Киеве активистов, которые были перед этим задержаны полицией на митинге кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Эти активисты проводили акцию «Кто заказал Катю Гандзюк».

Избиение также претерпела группа людей, которые пришли поддержать задержанных.

По данным СМИ, через час после задержания управления активистов начали отпускать, но людям не отдавали рюкзаки и другие личные вещи.

«Активисты и присутствует группа поддержки потребовала их обратно. Полиция пыталась силой выставить всех из участка без вещей. Началась толкотня. Полиция применила газ», - говорится в сообщении.

Приехала полиция спецназначения (бывший «Беркут»).

По информации издания, был избит и задержан около 15-20 человек.

По словам журналиста «Украинской недели» Стаса Козлюка, задержания на митинге Тимошенко аргументировали так: «Нам позвонили люди о подозрительных лиц. Мы их задержали, чтобы избежать провокаций».

Напомним, во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк» на Контрактовой площади, возле митинга партии Юлии Тимошенко, правоохранители задержали около десяти активистов.

По данным полиции, у этих лиц были обнаружены зеленка, газовые баллончики и ножи. Кроме того, утверждается, что молодые люди были с прикрытыми лицами.

Затем столичная полиция заявила, что неизвестные попытались штурмовать управление полиции в Киеве. Были задержаны около 40 человек.