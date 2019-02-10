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ЕС вне игры: в Британии назвали главного друга Украины в войне против Путина

воскресенье, 10 февраля 2019, 13:51

Лучшим союзником Украины в борьбе с агрессией президента России Владимира Путина может стать Германия.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал британский журналист Эдвард Лукас.

"Есть также проблема, что все крупные и средние по размеру страны в ЕС крайне растеряны: в Германии передают власть, Франция погрязла в протестах, в Нидерландах правительство слабое, новое правительство Швеции также слабое, итальянское - очень разделено и пророссийски настроено, испанское - также разделено, а еще есть Brexit. Поэтому сейчас не лучшее время, чтобы ожидать от ЕС поддержки. Но я советую новому украинскому президенту, кто бы им ни стал, сильно постараться выстроить отношения с вероятным новым руководителем Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вообще тесно сотрудничать с Германией, потому что это ключевое государство Европы. И госпожа Меркель - хороший друг Украины, несмотря на все сложности, с которыми она сталкивается. Поэтому очень важно развивать эти отношения с ее преемницей АКК", - уверен он.

По словам иностранного журналиста, на поддержку самого ЕС Украине в вопросе борьбы с агрессией России лучше не рассчитывать.

"Думаю, что ЕС сейчас вне игры. Мы приближаемся к концу срока нынешнего руководящего состава Европейской комиссии, поэтому господин (президент Жан-Клод, - "Апостроф") Юнкер вскоре уйдет с должности, может покинуть пост и госпожа (высокая представительница Федерика, - "Апостроф") Могерини, завершаются и полномочия этого созыва Европейского парламента... Сейчас что-то вроде предвыборного периода, и не стоит много ожидать от ЕС до конца этого года, пока не начнут работать новый парламент и новая комиссия", - добавил Лукас.

Подробнее о ситуации в Украине и воинственных планах России, читайте в материале "Апострофа": Перед выборами в Украине Россия ударит по всем "фронтам" - Эдвард Лукас.

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