Четыре года нарушений: Волкер жестко высказался о действиях России на Донбассе

Россия на протяжении четырех лет нагло нарушает Минские договоренности.

Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер написал в Twitter.

"Четыре года назад Россия подписала комплекс мер, в которых первый пункт касался режима прекращения огня с 14 февраля. Примерно через неделю Россия и ее марионеточные силы захватили Дебальцево. С тех пор, за прошедшие четыре года, Россия нарушала Минские соглашения ежедневно. Настало время для мира в Украине", – написал он.

Дипломат уверен, что пора бы уже начать двигаться на пути к миру.

Отметим, что четыре года назад, в ночь на 12 февраля, Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин подписали Минские договоренности.

Как сообщал "Апостроф", ранее Волкер сравнил ситуацию в Украине до и после Революции достоинства.