​Волкер сравнил ситуацию в Украине до и после Революции достоинства

В течение последних четырех лет в Украине было произведено гораздо больше положительных сдвигов, чем за все предыдущие десятилетия независимости.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью "Прямого".

"Я бы хотел вернуться к определенной исторической перспективе. Я знаю, что украинцев часто интересует короткий результат. Их беспокоят сегодняшние проблемы - те, которые страна состоянию на сейчас. И здесь также, нужно быть объективным, страна действительно имеет много проблем - много реформ, до сих пор не воплощены, другие нуждаются в доработке... Но если посмотреть более объективно, на полную картину, - если вернуться в 91-й год, во времена восстановления независимости, а затем посмотреть на 2001-й, 2011-й годы - а это уже 20-ть лет государственной истории. Так вот, в вопросе укрепления национальной идентичности Украины, во внедрении реформ, которые уже привели к росту экономики, - то за последние 4-ре года после Майдана, во всех этих сферах было сделано гораздо больше - чем за все предыдущие десятилетия. И я думаю, что это и есть та важной перспективой, которую следует поддерживать и на которую стоит заметить. Я знаю, что украинцам не терпится получить стремительное развитие государства. И причины этого понятны. Так и должно быть. Люди должны требовать большего!", - подчеркнул Волкер.

По его словам, украинцы должны бороться за лучшее будущее.

"И украинцы действительно, должны требовать большего! Украина должна быть богатой, Украина должна быть честной, справедливой и предсказуемой страной... И люди имеют право требовать этого. Но если посмотреть на всю историю Украины, - это государство, наконец, постепенно движется в правильном направлении", - убежден спецпредставитель.

Как сообщал "Апостроф", ранее Волкер предупредил Украину об обострении ситуации в Донбассе.