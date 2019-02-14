РУС. | УКР.

четверг, 14 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

16:55
Победительница "Голос. Діти" растрогала до слез голливудскую звезду на американском шоу
16:41
​Суд в Украине арестовал британский счет Насирова: названа сумма
16:31
Лучшая теннисистка Украины вышла в полуфинал крупного турнира в Катаре: опубликовано видео
16:26
В Харькове люди вышли на "президентский" митинг за кровавого маньяка: видео
16:15
Катя Осадчая появилась на звездной премьере в платье за три тысячи гривен
16:06
Адски больно: звезда "Дизель шоу" рассказала о сложной операции
15:50
Кремль заявил о визите скандальных друзей Путина в оккупированный Крым: кто приедет
15:45
В центре Киева вспыхнула квартира: первые подробности и видео
15:40
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций
15:23
В ЕС разгорелся новый скандал из-за топ-шпиона Путина
15:15
Неадекват в Киеве устроил опасную истерику из-за поломки трамвая
15:12
Как Киеву остановить Путина: украинский генерал озвучил важный шаг
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кремль заявил о визите скандальных друзей Путина в оккупированный Крым: кто приедет

четверг, 14 февраля 2019, 15:50

Президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен приедут в оккупированный Крым на Ялтинский международный экономический форум.

Об этом сообщает ТАСС.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавит Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом. Сергей Аксенов сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", - сказал сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

Как известно, Ялтинский международный экономический форум пройдет в оккупированном Крыму с 17 по 20 апреля.

Ранее сообщалось, что дети Башара Асада якобы отдыхали в оккупированном Крыму. В свою очередь Назаров заявлял, что "большая делегация европейских политиков", в частности из Германии и Австрии, прибудет в Крым в апреле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму засветился скандальный экс-замгенпрокурора.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

Перед выборами в Украине Россия может ударить на разных "фронтах" - Эдвард Лукас

Украина может потерять больше: в чем опасность скандала с россиянами перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: