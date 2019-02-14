Кремль заявил о визите скандальных друзей Путина в оккупированный Крым: кто приедет

Президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен приедут в оккупированный Крым на Ялтинский международный экономический форум.

Об этом сообщает ТАСС.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавит Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом. Сергей Аксенов сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", - сказал сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

Как известно, Ялтинский международный экономический форум пройдет в оккупированном Крыму с 17 по 20 апреля.

Ранее сообщалось, что дети Башара Асада якобы отдыхали в оккупированном Крыму. В свою очередь Назаров заявлял, что "большая делегация европейских политиков", в частности из Германии и Австрии, прибудет в Крым в апреле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму засветился скандальный экс-замгенпрокурора.