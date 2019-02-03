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Экс-замгенпрокурора Украины засветился в оккупированном Крыму: опубликовано фото

воскресенье, 03 февраля 2019, 12:55

Беглый экс-генеральный прокурор Украины времен Виктора Януковича Ренат Кузьмин "засветился" в оккупированном Крыму.

Фото в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Две недели назад в Приморском парке Ялты, "ресторан Фабрикант". Человек похожий на бывшего зама генерального прокурора Украины Рената Кузьмина, отобедал с человеком похожим на бывшего зампредседателя совета министров АРК Павла Бурлакова", - сказано в сообщении.

По словам блогера, через неделю ячейку "Единой России" в Севастополе отдали "донецким".

Как сообщал "Апостроф", в октябре 2017 года Генеральная прокуратура вручила подозрение Ренату Кузьмину сразу по нескольким обвинениям.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Кузьмин, Крым

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