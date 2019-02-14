Ползучая депортация: министр заявил об опасных действиях оккупантов в Крыму

Российские оккупанты развернули в Крыму настоящую ползучую депортацию крымских татар - их преследуют и буквально выживают с полуострова.

Об этом в Facebook заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Активисты сообщают об очередных обысках в домах крымских татар в Октябрьском", - написал он. А также напомнил, что "на днях "Верховный суд" Крыма принял решение объявить Эскендера Бариева, председателя Крымскотатарского ресурсного центра и члена Меджлиса крымскотатарского народа, в международный розыск", - написал он.

По словам министра, РФ с каждым днем все туже затягивает пояс репрессий против крымскотатарского народа и игнорирует решение Международного суда, который обязал РФ восстановить деятельность Меджлиса.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новом беспределе оккупантов в аннексированном Крыму.