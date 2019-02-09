Месть Москвы: стало известно о новом беспределе оккупантов в аннексированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму разгорелся скандал из-за храма Православной церкви Украины в Симферополе, прихожан и священнослужителей которого попросили "освободить помещение".

Об этом в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - написал он.

По его словам, единому украинском православному храму в этом городе грозит уничтожение.

"Очевидно, что это местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - добавил он.

Как сообщалось, ранее был назван единственный вариант решения крымского вопроса. Больше о санкциях против России читайте в материале "Апострофа" - Уход с Донбасса не поможет: две причины, почему Путина не вернут в клуб великих держав.