РУС. | УКР.

воскресенье, 10 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 февраля

00:13
Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР

9 февраля

23:51
​Подсыпала жертвам снотворное: в Киеве задержали опасную воровку, видео
23:32
Месть Москвы: стало известно о новом беспределе оккупантов в аннексированном Крыму
23:16
В США врачам удалось оживить вмерзшую в лед кошку: опубликованы фото
23:00
"Ливерпуль" одержал важную победу в чемпионате Англии: видеообзор
22:54
В Крыму на месте университета строят базу силовиков Путина: фото
22:51
Финалистка Нацотбора на Евровидение прокомментировала гастроли в России
22:41
Нацотбор на Евровидение-2019: названа первая тройка финалистов
22:30
Сборная Украины потерпела драматичное поражение в заключительном матче на Кубке Федерации
22:25
Гоняются за людьми и заходят в подъезды: в России объявили ЧС из-за медведей
22:00
"Бавария" обыграла команду Коноплянки в чемпионате Германии: видеообзор
21:56
Столкновения в Киеве: против полиции возбуждено уголовное дело
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Месть Москвы: стало известно о новом беспределе оккупантов в аннексированном Крыму

суббота, 09 февраля 2019, 23:32

В аннексированном Россией Крыму разгорелся скандал из-за храма Православной церкви Украины в Симферополе, прихожан и священнослужителей которого попросили "освободить помещение".

Об этом в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - написал он.

По его словам, единому украинском православному храму в этом городе грозит уничтожение.

"Очевидно, что это местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - добавил он.

Как сообщалось, ранее был назван единственный вариант решения крымского вопроса. Больше о санкциях против России читайте в материале "Апострофа" - Уход с Донбасса не поможет: две причины, почему Путина не вернут в клуб великих держав.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судья и жертва: кем становится человек в нашем обществе

Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: